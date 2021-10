Hatalmas tűz volt egy tajwani toronyépületben, több tucatnyian meghaltak

Tűz ütött ki csütörtökre virradó éjjel egy tizenhárom emeletes épületben a dél-tajvani Kaohsziung városban. A lángoknak több tucatnyi halálos áldozata van.



۳ 53 killed and injured in Taiwan fire



At least nine people have been killed and 44 others injured in a fire at a 13-storey commercial building in the southern Taiwan port of Kaohsiung.



#Taiwan pic.twitter.com/1nm8tU9kiK