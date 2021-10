Szlovákiában már az ötéves gyerekek is kaphatnak oltást

Szerdától lehet kérni a Covid-19 elleni védőoltást az 5 és 11 év közötti gyerekek számára – írja a felvidéki Új Szó Zuzana Eliášová egészségügyi minisztériumi szóvivőre hivatkozva.



A minisztérium tájékoztatása szerint olyan krónikus betegségben szenvedő gyerek kaphatják meg a vakcinát, akinek állapotát jelentősen súlyosbíthatná a Covid-19-fertőzés, esetleg a halálát okozhatná a betegség.A tárca közölte, hogy az idegrendszeri betegségek, a krónikus tüdőbetegség, a súlyos immunrendellenesség, a daganatos megbetegedések, a krónikus szívelégtelenség, a tüdőbetegség okozta magas vérnyomás, a súlyos vérszegénység vagy más súlyos betegségek jelenthetnek ilyen kockázati tényezőt. Az oltásról szakorvosnak kell döntenie, azaz önmagában nem elég, ha a szülő be szeretnél olttatni a gyerekét.Ugyanakkor olyan gyerekek törvényes képviselői is kérhetik a védőoltást, ahol a gyerekkel egy háztartásban élő, veszélyeztetett személyre komoly kockázatot jelentene a Covid-19-fertőzés. (via