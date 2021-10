A holland trónörökös úgy is megtarthatja címét, ha melegházasságban él

Hollandia volt az első ország a világon, ahol 20 évvel ezelőtt engedélyezték az azonos neműek házasságát. A holland királyi család esetében azonban másak voltak a szabályok: ha a trónörökös egy azonos nemű személlyel akart házasodni, akkor az a trónhoz való jogának elvesztésével járt volna.



Ez változott meg most kedden, amikorholland miniszterelnök bejelentette, hogy a holland koronahercegnő bármilyen nemű párjához hozzámehet anélkül, hogy elvesztené örökösödési jogát.A hírt azért Rutte közölte, mert Hollandiában a királyi házasságok megkötéséhez a parlament jóváhagyására is szükség van.A 17 évesesete egy közelmúltban megjelent,című könyv kapcsán merült fel, amely épp a királyi családra vonatkozó szabályokat boncolgatta.A koronahercegnő egyébként decemberben lesz nagykorú – ezután már megörökölheti a trónt is, igaz édesapja,holland király még csak 54 éves.Az új „álláspont” azonban egyértelműen nagy szakítást jelent a világ más országainak királyi családjaival, ahol a szexualitás kérdése tabu a nyilvánosság előtt.Az angol királyi családon belüli első nyilvános coming out 2016-ban volt, amikorharmadik unokatestvére,nyíltan felvállalta, hogy a férfiakhoz vonzódik. Nem sokkal később össze is házasodtak párjával.