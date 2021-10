400 millió euróra vásárolt volna termőföldet Szlovákiában a magyar kormány, meggondolta magát

A magyar állam 400 millió euróból vásárolt volna Közép-Kelet-Európában termőföldet, a szlovákoknak azonban nem tetszett az ötlet, és diplomáciai feszültségek forrásává vált, ennek következtében a magyar kormány elállt szándékától.



Amint arról az Azonnali is beszámolt nemtetszését fejezte ki Magyarország külföldi termőföldvásárlásai miatt, majd múlt hétenkülgazdasági és külügyminiszter szlovák kollégájával,kal találkozott Pozsonyban. A találkozót Korčok kezdeményezte, hogy átbeszéljék a két ország közötti problémás kérdéseket, amelyek között szerepelt az is, hogy a szlovák fél szeretne rálátni a Magyarországról Szlovákiába érkező anyagi támogatások elosztására, valamint Magyarország ingatlanvásárlásairól is előre tájékoztatást vár a diplomáciai csatornákon keresztül, illetve ezeket szeretné jóváhagyni is.Utóbbi igény apropója – amellett, hogy Magyarország Kassa belvárosában vásárolt diplomáciai célokra két történelmi épületet – leginkább a Termőföld Magántőkealap, aminek létrehozásával – pontosabban az alapkezelő kiválasztásával, amelyik majd létrehozza a magántőkealapot – egy júliusi kormányhatározat bízta meg a külgazdasági és külügyminisztert, és aminek a feladata „a kelet-közép-európai régióban termőföld vásárlása, megteremtve ezáltal a hazai mezőgazdasági vállalkozások nemzetközi terjeszkedésének alapjait”.

Az erre szánt keretösszeg 400 millió euró (144 milliárd forint), aminek 70 százalékát a magyar állam állta volna. A Tőkealap létrehozásában az Eximbank nyújtott „szakmai támogatást” Szijjártónak, a határidő pedig a kormányrendelet szerint szeptember vége volt

A szlovák vezetés múlt heti kiakadása után visszavonulót fúj a magyar kormány, mégsem indítják el a határon túli régiókban a földvásárlásokat,

írta meg az Új Szó szlovákiai magyar hírportál.A szlovák külügyminisztérium arról tájékoztatta az Új Szót, hogy a magyar kormány

mégsem hozza létre azt a 400 millió eurós (kb. 140 milliárd forintos) befektetési alapot

, amely segítségével határon túli régiókban akartak mezőgazdasági területeket venni.– közölte Ivan Korčok, szlovák külügyminiszter. A tárcavezető arról is beszélt, mindez a szlovák fél erre vonatkozó kérése után történt. Korčok elmondta, tegnap erről is tárgyaltszlovák ésmagyar miniszterelnök.

„Orbán Viktor ma egy levelet küldött Eduard Hegernek, amelyben értesítette őt erről a döntésről”

– tette hozzá a szlovák külügyminiszter.Korčok bízik abban, hogy belátható időn belül a magyar külügyminisztertől választ kapnak azokra kérdéseikre is, hogy Magyarország milyen célból vásárolt szlovákiai műemléképületeket, illetve a magyar kormány további, Szlovákia területén megvalósuló programjairól is tájékoztatást várnak. Elsősorban a szlovákiai magyar oktatási célokra és a vállalkozások számára nyújtott magyarországi támogatások részleteit szeretnék megtudni. A szlovák külügyminiszter a két állam közötti párbeszéd fontosságát hangsúlyozta, egyben örül neki, hogy bizonyos kérdéseket már most sikerült tisztázniuk.Korčok a Sme napilap online kiadásában közölt múltheti interjúban pedig arról beszélt, nem tudja, mi a célja annak, hogy Magyarország az adófizetőinek a pénzéből szlovákiai mezőgazdasági területeket vásárolna.

„Érteni akarom, miért költik erre a közpénzt, de egyelőre nem kaptam választ” – mondta.

A budapesti kormány által Szlovákiába adott magyar közpénzről általában szólva pedig arról beszélt, meg kell határozni azt a közös feltételrendszert, amelyben ezek a támogatások megvalósulhatnak. Arra a felvetésre, hogy a magyar kormány által osztott pénzek az MKP és az Összefogás közelében lévő személyekhez kerülnek, Korčok azt mondta, ő is értesült arról, csak a kiválasztottak kapnak ilyen támogatásokat.Néhány évvel ezelőtt erdélyi termőföldvásárlást is tervezett a magyar állam , műemléképületek, kastélyok szállodák az elmúlt években bőven kerültek magyar állami tulajdonba, lévén, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. portfóliójába tartozó cégek vásárolták fel. Legutóbb a zsibói Wesselényi-kastély felvásárlása kavart nagy port.