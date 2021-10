Financial Times: A lengyel alkotmánybíróság ítélete nagyobb veszélyt jelent az EU egységére, mint a Brexit

Lengyelország legfelsőbb bíróságának csütörtöki ítélete, miszerint az uniós jog számos eleme ellentétes a lengyel alkotmánnyal, súlyosabb fenyegetést jelenti az EU egységére nézve, mint a Brexit - írja a The Financial Times.



A lengyel alkotmánybíróság ítélete közvetlen veszélyt jelent az EU jogrendszerére, arra a rendszerre, amely a szervezet egységét biztosítja. Az Egyesült Királyság kilépett az EU-ból, Lengyelország pedig alkotmányos függetlenségét hirdeti a szervezeten belül. Ez belülről erodálja az unió integritását.A bíróság ítélete a lengyel konzervatív nacionalista kormány ötéves kampányának csúcspontja, amelynek célja az ország jogrendszere feletti ellenőrzés visszaszerzése volt.Csökkentették a bírók nyugdíjkorhatárát, hogy eltávolítsák azokat, akik nem voltak lojálisak hozzájuk. A kormány fegyelmi rendszert alkotott annak biztosítására, hogy a bírók az általuk kívánt döntéseket hozzák meg. Korábban a kormány - megszegve a törvényt - a csütörtöki ítéletet meghozó alkotmánybíróságot hozzá hű emberekkel töltötte fel.A kormány kampánya az első és legjelentősebb támadás volt Lengyelország intézményei és alkotmánya ellen. Varsó az Európai Unió ellen fordult, mióta az Európai Bizottság bírósági panaszt tett amiatt, hogy Lengyelország nem tartja tiszteletben az igazságszolgáltatás függetlenségének alapelvét.Az EU-nak viszont nincs olyan működőképes eszköze, amellyel ki lehetne zárni egy tagországot, ha az megszegi a szabályait. A Bizottság szinte biztosan jogi lépéseket fog tenni, és súlyos bírságokkal fog fenyegetni, ha Lengyelország nem hajlandó eleget tenni kötelezettségvállalásainak.Pénzbüntetésekhez is folyamodhat, hogy megpróbálja Varsót rendre kényszeríteni. Most már elképzelhetetlen, hogy Brüsszel jóváhagyja Lengyelország kérelmét a 36 milliárd eurós, járvány utáni helyreállítási alapra.Sajnos a lengyeleknek meg kell fizetniük a kormány fanatizmusáért. Ennek következményei lehetnek a Jog és Igazságosság pártra és támogatóira nézve, akik elszántnak tűnnek arra, hogy egyre jobban elidegenítsék a lakosság egyre nagyobb részét az uniótól, amely továbbra is kifejezetten Európa-párti. A kormány azt állítja, hogy nem akarja, hogy Lengyelország kilépjen az EU-ból. A pártos bíróság által kezdeményezett alkotmányos elszakadás azonban másról árulkodik.

Megszólalt az uniós biztos

Az Európai Unió "el fog kezdeni összeomlani", ha nem támadja meg a lengyel alkotmánybíróság döntését a nemzeti jog elsőbbségéről az európai joggal szemben - jelentette ki, az Európai Bizottság alelnöke, az értékekért és az átláthatóságért felelős biztos hétfőn."Ha nem tartjuk be azt az uniós elvet, hogy Európában mindenhol egyformán tiszteletben tartják a szabályokat, akkor egész Európa össze fog omlani" - idézte Vera Jourovát a Reuters.