Kitálalt a BBC-nek egy Észak-Koreából megszökött tábornok

Hosszú hetekig tartó alkudozás eredményeképpen több részletben interjút adott a BBC brit közszolgálati médiának egy Dél-Koreában élő, szökevény észak-koreai hírszerző tábornok, és felfedte a phenjani vezetés hírszerzési hadviselésének és legsötétebb üzelmeinek egyes részleteit. Az interjú hétfőn jelent meg.



A BBC szerint ez volt az első eset, hogy egy ilyen magas rangú, volt észak-koreai katonai tisztségviselő interjút adott egy jelentős műsorszolgáltató médiumnak. Megjegyezte, hogy nem tudja független forrásból ellenőrizni a férfi állításainak igazságtartalmát, de személyazonosságára vonatkozóan talált megerősítő bizonyítékokat.Az interjúbannak nevezett férfi 30 éven szolgálta az észak-korai hírszerzést annak különböző szervezeteiben, és eljutott a legmagasabb tisztségekig. A kommunista rendszert hűségesen kiszolgáló, "legvörösebb vörösként" jellemezte magát. De - mint mondta - volt hazájában a magas beosztás és a hűség sem garancia arra, hogy az ember biztonságban legyen. Akkor döbbent rá, hogy családjával együtt el kell szöknie Észak-Koreából, amikor annak fiatal vezetője,2013-ban kivégeztette saját nagybátyját,et, mert elterjedt az a híresztelés, hogy amikor már apja,rossz egészségi állapota miatt nem tudta ellátni az ország vezetését, Csang volt a tényleges vezető. A tábornok ugyanis azt gondolta, hogy Csang Szong Teket csak száműzni fogja vidékre Kim Dzsong Un. A szökési terv 2014-ben meg is valósult, a család most Szöulban él, és Kim Kuk Szong a dél-koreai hírszerzésnek dolgozik.Kim Kuk Szong szerint az észak-koreai vezetés mindig kétségbeesetten kereste az eszközeit annak, hogy a lehető legtöbb készpénzre tegyen szert: több laboratóriumban kábítószert állíttat elő külföldi értékesítés céljára, és illegálisan fegyvert ad el különböző közel-keleti és afrikai országoknak. A tábornok beszélt arról, hogy milyen stratégia áll a Dél-Korea elleni katonai támadások mögött, hogy konkrétan ő kinek a meggyilkolását irányította, és azt állította, hogy az ország hírszerzése és a nyolcvanas évek óta folyamatosan fejlesztett kibernetikai hadserege a világon bárhol képes lecsapni."Észak-Koreában a terrorizmus a legfelsőbb vezető méltósága megvédésének, a lojalitásnak a politikai eszköze" - jelentette ki Kim Kuk Szong.A tábornok arra a kérdésre, hogy miért vállalta az interjút, azt válaszolta: mostanra ez maradt az egyetlen, amit kötelességből meg kell tennie. "Mostantól aktívabban dolgozom azon, hogy északi honfitársaim egyszer kiszabaduljanak a diktatúra szorításából" - tette hozzá.Mint mondta, több mint 30 ezer észak-koreai szökevény él Dél-Koreában, és eddig közülük csak néhány volt hajlandó beszélni a médiának. Minél magasabb tisztséget töltöttek be volt hazájukban, annál nagyobb kockázatot vállalnak magukkal és családtagjaikkal kapcsolatban, ha beszélnek.