Olaszországban elérték a 80 százalékos átoltottságot

Olaszországban elérte a nyolcvan százalékot az átoltottság: a hatvanmilliós országban már 43 millióan vettek fel két oltást, amivel sikerült elérni a közösségi immunitást, miközben a lakosság több mint tizenöt százaléka továbbra is nemet mond a vakcinázásra a római egészségügyi minisztérium vasárnapi adatai szerint.



A 12 év feletti olaszok között az átoltottság aránya vasárnap kora délután 80,04 százalék volt; azokat is számolva, akik csak az első adagot vették fel, az arány eléri a 84,6 százalékot. A tervek szerint egyébként decemberre kellett volna elérniük ezt az arányt.A járványbiztostábornok úgy nyilatkozott, sikerült teljesíteni a kormány által kitűzött célt, vagyis biztosítani a közösségi immunitást még az ősz beállta és a pandémia esetleges újabb hulláma előtt. Hozzátette, hogy csupán két hetet késtek, mivel eredetileg szeptember végére akarták elérni a nyolcvan százalékos átoltottságot. A tábornok március elsejétől vette át a lakossági vakcinázási program irányítását, amikor az első oltást megkapók száma négymilliónál tartott.Az egészségügyi tárca adatai szerint a lakosság több mint 15 százaléka még egy oltásban sem részesült, ami 8,5 millió nem védett embert jelent. A vakcinára nemet mondókról van szó, nincsenek közöttük azok, akik betegség vagy más ok miatt nem olthatók.Harmadik dózisban a lakosság kevesebb mint 4 százaléka részesült.Hétfőn nulla órától Szicíliában is eltörlik az augusztusban újra bevezetett szigorításokat, így egész Olaszország úgynevezett fehér területnek számít, ami azt jelenti, hogy egyetlen tartományban sem lesznek érvényben korlátozások.Október 15-től az állami és magánszektorban dolgozó 23 millió munkavállalónak kötelező lesz a védettségi igazolás. A dolgozók számára kötelezővé tett oltakozás ellen tüntettek szombaton Rómában mintegy tízezren, hasonló megmozdulás zajlott Milánó központjában is. Az oltásellenesek utcai demonstrációjához csatlakozott radikális jobboldali csoportok megrohamozták a CGIL legnagyobb szakszervezeti szövetség római székházát, amiért az érdekképviselet beleegyezett a munkavégzéshez kötelező átoltottság előírásába.A CGIL október 16-ra országos megmozdulást hirdetett meg, amelyhez már több, elsősorban baloldali politikai párt és mozgalom csatlakozott. A belügyminisztérium teljes biztonsági készültséget rendelt el, mivel az utcai demonstrációk egybeesnek a 19 legnagyobb fejlett és feltörekvő gazdaságot, valamint az Európai Uniót tömörítő G20-csoport Afganisztán miatt október 12-re összehívott rendkívüli csúcsával, illetve az állam- és kormányfők október végi szokásos évenkénti találkozójával.A G20-csoport soros elnöki tisztségét Olaszország tölti be, a tervezett tanácskozásokat pedig Rómában tartják.Más szakszervezetek, melyek nem értenek egyet a szerintük a kormánynak a munkavállalók jogait csorbító intézkedésekkel, hétfőre általános sztrájkot hirdettek meg.