Összecsaptak a rendőrökkel a római tüntetők, akik a kötelezővé tett zöldigazolvány ellen tiltakoztak

Súlyos rendbontásokba torkollottak szombat este Rómában a tüntetések, amelyeken a koronavírus-járvány miatt újonnan bejelentett intézkedések és az oltási kampány ellen tiltakoztak - írja az MTI nyomán a hvg.hu.



NOW - Large protest against the vaccine passport in #Rome, Italy. From October 15, the health pass will be compulsory for Italians to get to their places of work, both in the private and public sectors.pic.twitter.com/cxC8Vbo6TB