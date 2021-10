Nem lép vissza a magyarországi ellenzéki előválasztás második fordulója előtt Karácsony Gergely

Karácsony Gergely nem lép vissza az előválasztás második fordulójától. Egyértelművé tette, ha Márki-Zay sem lép vissza, akkor hárman lesznek a második fordulóban.



Rendkívüli sajtónyilatkozatot tett, az eseményen felsorakozott szocialista, párbeszédes és LMP-s politikusok tapssal fogadták a miniszterelnök-jelöltet.Karácsony Gergely elmondta, hogy

nem visszalép, hanem előre, mert újra kell egyesíteni Magyarországot

, ezzel a hittel, üzenettel, vízióval érkezett az előválasztási kampányba, és továbbra is ezt képviseli.

Bárki is lesz az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje a második fordulóba jutott három ember közül, az sokkal jobb lesz, mint Orbán Viktor - mondta Karácsony, hozzátéve, hogy ha nem ő nyer, támogatni fogja a győztest.

A tájékoztatón azonban még hosszan sorolta, mi az, amiben nem ért egyetval ésrel. Azt mondta, érdemi vita van köztük a politika legfontosabb részében, Magyarország újraegyesítésében. Ehhez szerinte két dolog kell: béke és igazság.Amikor békéről beszél, akkor arra gondol, hogy a magyar politikát ki kell húzni abból a polgárháborús hangulatból, amiben az elmúlt 20 évben volt, túl kell lépni az Orbán-Gyurcsány vetélkedés korszakán.

Túl kell lenni azon a korszakon, mikor a politika arról szól, hogy megkérdőjelezzük egymás nemzeti hovatartozását, és arról szól, hogyan hergeljük egymás ellen a választópolgárainkat.

A hideg polgárháborúban a Fideszé az elsődleges felelősség, a mi dolgunk, hogy az országot kimenekítsük ebből az állapotból" - mondta Karácsony. Ez nem kampánytechnikai kérdés, nem Gyurcsány Ferenc népszerűségi indexével függ össze, hanem egy alapvető erkölcsi cél, hogy béke legyen kormányváltás után.Szerinte Dobrev Klára nem érzi ennek kellőképpen a súlyát, ezért nem is tudja őt támogatni.Nem csak békére van szükség, hanem a társadalmi igazságosságot szolgáló rendnek is ki kell alakulnia. Egy egyenlőtlen társadalomban nincs stabil alapja a demokráciának.

Új típusú, szociális demokráciát kell létrehozni, és ebben van vitája Márki-Zay Péterrel is

"Nem az a baj a Fidesszel önmagában, hogy lop, felszámolta a jogállamot és demokráciát. Nem elég csak elszámoltatást ígérni, jóvátétel is kell, hogy olyan társadalomban éljünk, amely kellően igazságos ahhoz, hogy stabil alapja legyen a liberális demokrácia működésének. Összetartó társadalom nélkül nincs demokrácia." Vitája van Márki-Zay Péterrel akkor is, mikor megvédi a Fidesz családpolitikáját és úgy fogalmaz, "mi leszünk a Fidesz, amelyik nem lop."Mindezek mellett nyitott abban, hogy szövetséget építsen akár a második forduló előtt vagy után. "Nem én kezdtem a visszaléptetésről beszélni, mindig világossá tettem, hogy ez a politikám, és ehhez keresek szövetségeseket. Szívesen adok garanciát bárkinek jobbközép oldalról arra, hogy az általam vezetett kormány az ő politikai értékrendjüket is képviselni fogja néhány nagyon fontos ügyben.

Nem lehet jogfosztani a határon túli magyarokat

, a baloldali kormányok hibás nemzetpolitikája helyett más kell, kiállok az elszámoltatás mellett. Arra nem tudok garanciát adni, hogy ne a saját programomat képviseljem."A közvélemény-kutatásokra is reflektált a nyilatkozat végén. Karácsony Gergely szerint a néhány százaléknyi különbségek semmit nem jelentenek. Ezért nem lép vissza, hanem előre. Szívesen egyeztet bárkivel, hogy támogassa őt a második fordulóban. Békét és igazságot egyik jelölt sem garantál, nincs válasza az ország legfontosabb ügyeire Dobrevnek és Márki-Zaynak sem, a víziót képviseli a második fordulóban.Karácsony tehát marad, és ha Márki-Zay Péter sem lép vissza, akkor hárman vágnak neki az előválasztásnak.