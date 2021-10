Pandora-botrány: politikusok, milliárdosok offshore-cégeit nyomozta ki egy nemzetközi újságíró csapat

A valaha volt legtöbb dokumentumot szivárogtatták ki nemzetközi oknyomozó újságírók fontos vezetők, politikusok, milliárdosok offshore-ügyleteiről és eltitkolt vagyonáról.



E-mailjeink, útlevélmásolataink, számlakivonataink vannak, amelyek azt bizonyítják, hogy elnökök, királyok, milliárdos vállalkozók és bűnözők rejtették el a pénzüket. (Will Fitzgibbon, újságíró)

Az Euronews beszámolója szerint az ügyben érintett többek közöttorosz elnök éscseh kormányfő is. A nemzetközi oknyomozó újságírók által feltárt dokumentumok bizonyítják, hogy Putyinnak titkos vagyontárgyai vannak Monacóban, a jövő héten választásokra készülő Andrej Babis pedig nem vallotta be, hogy egy offshore vállalat két villát vásárolt számára Dél-Franciaországban mintegy 14 millió euró értékben.Az iratokból az is kiderül, hogy sok magyar politikus és üzletember is offshore cégekben érdekelt.ésbizalmasai is szerepelnek a listán

35 jelenlegi és volt politikai vezető, 100 milliárdos, valamint több mint 300 tisztviselő érintett a botrányban.A nemzetközi tényfeltáró újságíró csapat 10 év alatt 12 millió kiszivárgott bizalmas üzleti dokumentumot nézett végig és kiderítette: a közéleti szereplők 1000 milliárd dollárokat tüntettek el offshore bankszámlákon, ezzel elkerülve az adófizetést. A kiszivárogtatott dokumentumokat Pandora-papíroknak nevezték el.

A jordán királyról kiderítették, hogy titokban mintegy 80 millió eurót halmozott fel Egyesült Királyságbeli és amerikai ingatlanok révén.A dokumentumok szerint az azerbajdzsáni elnök,családja közel 600 millió euró értékben vásárolt ingatlanokat az Egyesült Királyságban.A papírok felkutatásában több mint 650 riporter vett részt az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciumának koordinációjával. 12 millió dokumentumot vizsgáltak meg 14 pénzügyi vállalatról olyan adóparadicsomokban, mint a brit Virgin-szigetek, Panama, Belize, Ciprus, az Egyesült Arab Emirátusok, Szingapúr és Svájc.A Pandora-papírok felfedik, hogyan működik egy árnyék-pénzügyi világ - írja a The Guardian- és ritka betekintést nyújt abba, hogyan működik a globális offshore-gazdaság, amely lehetővé teszi, hogy a világ leggazdagabb emberei elrejtsék vagyonukat, és egyáltalán ne fizessenek adót vagy csak nagyon keveset.