Megalakult a Szövetség, a felvidéki magyarok egységes pártja

A Szövetség elnöke Forró Krisztián, az Országos Tanács elnöke Solymos László, az alelnöke Mózes Szabolcs.



Szövetség néven, három párt - a Magyar Közösség Pártja (MKP), a Most-Híd és az Összefogás - összeolvadásával létrejött az egységes felvidéki magyar párt

- jelentették be az új politikai tömörülés vezetői szombaton az alakuló kongresszus után tartott sajtóértekezleten. Az új párt létrejöttét közel kétéves egyeztetések előzték meg.A Somorjához tartozó Csölösztőn tartott kongresszus 140 résztvevője - az előzetes megállapodások alapján -t, az MKP elnökét választotta meg a Szövetség elnökének. A párt Országos Tanácsának (OT) elnöke, a Most-Híd elnöke, az alelnöke pedig, az Összefogás elnöke lett.A frissen megválasztott pártelnök, Forró Krisztián szerint habár három párt egyesült, van egy negyedik szereplő is.A szlovákiai magyar pártok egyesüléséhez az kellett, hogy az MKP és a Híd első számú vezetői a választási katasztrófa után háttérbe vonuljanak - olvasható a hvg.hu elemzésében , amely a napokban jelent meg.MKP-elnök esetében ez eléggé nyilvánvaló volt, ám ezt kellett tennie a megegyezés akadályának tekintettnak, a szlovákiai magyar politika legfajsúlyosabb személyének, a Most-Híd alapítójának is.A Szövetség létrehozása annak is beismerése, hogy egy magas választási küszöb esetében – ez Szlovákiában 5 százalék – nincs tere a pusztán egyes etnikumokon belül ideológiai alapon szerveződő pártoknak. Szlovákia Csehországtól való 1993-as elszakadása után három, különböző világnézeteket kínáló magyar párt is tagja volt a parlamentnek, a választási küszöb felemelése azonban már akkor is kikényszerítette az összefogást. Akkor jött létre a Magyar Koalíció Pártja, amit később Magyar Közösség Pártjának neveztek el, s egészen Bugár kiválásáig parlamenti párt volt.

A Szövetségnek fel lesz adva a lecke, milyen helyet foglaljon el a szlovák belpolitikában.

Ám az nyilvánvaló, hogy – akárcsak Romániában és Szerbiában – Szlovákiában is a Fidesz domesztikálta etnikai párt képviseli majd a magyarok érdekeit.