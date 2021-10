600 nap után felbukkant a vuhani járványról élőben tudósító, majd titokzatosan eltűnt vlogger

Bő hatszáz nappal az eltűnése után újra felbukkant Csen Csiu-si,emberi jogi ügyekkel foglalkozó jogászból lett újságíró, aki 2020 elején azért ment Vuhanba, hogy bemutassa, mi is folyik a városban valójában. A hírt a 444.hu szúrta ki, és összefoglalta a történetet.



két évvel ezelőtt több kórházba is ellátogatott, dokumentálta az állapotokat, betegekkel beszélgetett . A vuhani helyzetet, a járvány első napjainak káoszát és zavarát bemutató videói rendkívül népszerűek és nézettek voltak, ezért is vonhatta magára a kínai hatóságok figyelmét, akik másfél éve erőszakkal vesztegzár alá vették, bár családja szerint egyáltalán nem mutatta fertőzés tüneteit.A BBC-nek nyilatkozva, már akkor is arról beszélt, hogy tudja, hogy veszélyes, amit csinál, aztán tavaly február 7-én Twitter-oldalán, amelyet egy barátja kezel, rövid videóüzenet jelent meg, amelyben az édesanyja arról beszélt, hogy a fiának egy nappal korábban nyoma veszett.Ezután bő hatszáz napig semmit sem lehetett tudni róla, mígnem a héten, csütörtökön felbukkant egy barátja élő Youtube-os bejelentkezésének hátterében.

A Wall Street Journal beszámolója szerint azóta levelet is írt, amiben az áll, hogy "[a]z elmúlt egy év nyolc hónapban sok mindent megéltem. Van, amiről beszélhetek, van amiről nem, remélem megértik".

A világjárvány kezdetén Csen mellett két másik bloggernek is nyoma veszett, a kiszabadításuk érdekében még egy amerikai képviselő,is felszólalt. Az egyikük az amúgy az állami médiának dolgozó, de Vuhanból saját szakállára tudósítóvolt, aki aztán két hónappal később felbukkant egy videóban, azóta viszont a nyilvánosságtól elzártan él., a harmadik eltűnt blogger sorsa azóta is ismeretlen.