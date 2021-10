Betiltották a Helsinki Bizottságot Fehéroroszországban

A Telegramon tudatta a világgal a Fehérorosz Újságírók Szövetsége, hogy betiltották a Helsinki Bizottságot, vagyis az utolsó regisztrált jogvédő szervezetet az országban.



A minszki legfelsőbb bíróság az igazságügyi minisztérium keresetét fogadta el annak ellenére is, hogy korábban több nemzetközi jogvédő szervezet is arra kérte őket, hogy „ne engedje meg, hogy abbamaradjon az összes fehérorosz polgár jogainak védelmét szolgáló fontos munka”.A Fehéroroszországi Helsinki Bizottság 1995-ben alakult, alapító tagjai között volt Vaszil Bikov (Bikau) neves szovjet és fehérorosz író, Szvjatlana Aljakszijevics irodalmi Nobel-díjas író, Rigor Baraduljin költő, illetve a fehérorosz társadalmi és kulturális élet számos más kiemelkedő képviselője.Fehéroroszországban 2020 augusztusa óta próbálják minden lehetséges módszerrel korlátozni az ellenzéki politikusokat, a médiát, a jogvédelmet, az ellenzéket és úgy általában a nyilvánosságot. A tavaly augusztusi választások után az ellenzék vezetőit letartóztatták, vezetőjét Litvániába száműzték, egy fehérorosz újságírót (és rengeteg turistát) szállító repülőgépet pedig földre kényszerítettek, az újságírót pedig letartóztatták.Az országot 27 éve irányító, 66 évesjúlius 13-án közölte, hogy a hatóságok "különös figyelmet fognak fordítani" a nonprofit szervezetekre, a civil szervezetekre és az országban működő külföldi médiára. A bejelentés nyomán házkutatási hullám indult független újságíróknál, jogvédő aktivistáknál, valamint a civil szervezetek és ellenzéki pártok tagjainál.A hatóságok egy sor szervezetet gyanúsítottak meg azzal, hogy titokban külföldről finanszírozzák őket, illetve adócsalást követnek el, és kormányellenes tüntetéseket pénzelnek. Augusztus végén a legfelsőbb bíróság ugyancsak az igazságügyi minisztérium keresetének eleget téve feloszlatta a Fehérorosz Újságírók Szövetségét. Egy héttel ezelőtt hasonló módon tiltották be a fehéroroszok világszövetségét, a Haza (Backauscsina) nevű szervezetet, amely több mint harminc éve alakult, hogy szoros kapcsolatot építsen ki a külföldön és belföldön élő fehéroroszok között.