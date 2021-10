Dobrev, Karácsony és Márki-Zay jutott be a magyarországi ellenzéki előválasztás második fordulójába. Mi várható?

Tegnap éjjel fejezték be a magyarországi ellenzéki előválasztáson leadott voksok összeszámolását. A részvétel igen magas, mondhatni várakozáson felüli volt - több mint 630 ezren szavaztak, ami a választásra jogosult lakosság kb. 8 %-át teszi ki.



A hivatalos végeredmény szerint az első helyen(214.319 szavazat), a Demokratikus Koalíció jelöltje végzett, a második helyen(168.396) az MSZP, a Párbeszéd és az LMP jelöltje, a harmadikon(123.944) a Mindenki Magyarországa Mozgalom jelöltje, negyedik lett a Jobbik elnöke,(86.9090), az ötödik pedig a Momentum elnöke,(20.944).A szabályok szerint az első három helyezett egy következő fordulóban méretkezik meg újra annak érdekében, hogy eldőljön: ki leszkihívója az összellenzék nevében a 2022-es választáson.

A második forduló nagy kérdése az lesz, hogy ismét indulnak-e mind a hárman, vagy pedig lesz visszalépés. Márki-Zay Péter korábban arról beszélt, hogy van egy megállapodása Karácsony Gergellyel, miszerint visszalépnek egymás javára, amennyiben a helyzet úgy kívánja meg.Mindketten meg vannak ugyanis győződve arról, hogy Dobrev Klára a legkevésbé alkalmas jelölt arra, hogy legyőzze Orbán Viktort. Azzal érvelnek, hogy - bár alkalmasnak tartják Dobrevet a miniszterelnöki tisztségre - nem sikerülne neki szavazatokat szerezni a Demokratikus Koalíció szimpatizánsainak körén túl. Ennek oka pedig az, hogy a Gyurcsány Ferenccel szembeni nagyfokú elutasítás rávetül Dobrev Klárára is, hiszen egyrészt a Gyurcsány által alapított és vezetett párt jelöltje, másrészt pedig Gyurcsány felesége.Abban viszont egyelőre nincs egyetértés Márki-Zay és Karácsony között, hogy ki kinek a javára kellene visszalépjen. Tény, hogy a pártszervezeti háttérrel, és pártpénzekkel nem rendelkező Márki-Zay elképesztően jól szerepelt, és képes volt maga mögé utasítani pl. az országos szervezeti hálóval rendelkező Jobbik jelöltjét. Azzal érvel a saját jelöltsége mellett, hogy a 2022-es "nagy választáson" neki lenne a legnagyobb esélye megverni Orbán Viktort, mivel nemcsak baloldali beállítottságú szavazókat képes megszólítani, de akár jobboldaliakat is, sőt, olyanokat is, akik kiábrándultak, és ha nem ő lenne a jelölt, el se mennének szavazni. Márki-Zay azt is meglebegtette, hogy három feltételt szab a visszalépéséért cserébe: az euró mielőbbi bevezetését, az elszámoltatást és az alaptörvény közjogi értelemben vett érvénytelenségének kimondását.Hogy nem lesz egyszerű a Karácsony és Márki-Zay közötti egyeztetés, az abból is látszik, hogy csütörtök este elkezdték egymást szurkálni, holott ilyesmire az első fordulót megelőzően nem volt példa. Márki-Zay pl. azt állította a Partizán műsorában, hogy míg ő Hódmezővásárhelyen (ahol polgármester) teljesen megújította a politikai-közéleti kultúrát, Karácsony Gergely nem tette meg ezt Budapesten, esetenként szemet hunyva a pártok mutyizásai fölött.Karácsony viszont szintén saját magát tartaná Orbánnal szemben esélyesebbnek, sőt, azt sugallta, hogy hiába is lépne vissza Márki-Zay javára a második fordulóban, mert ezzel Dobrev Klárát segítené győzelemhez. Karácsony azt állította: a szimpatizánsai közül többen azt mondták neki, hogy amennyiben visszalép, baloldali szavazókként nem tudnának az inkább jobboldali Márki-Zayra szavazni, ezért a szintén baloldali Dobrev Klárára adnák a voksukat. Karácsony kijelentette: Márki-Zay "bármilyen tisztséget megkaphat", lényegében amit csak akar a Karácsony-kormányban, akár miniszterelnök-helyettes is lehet.Márki-Zay és Karácsony egyébként joggal számíthat további szavazatokra, főként a Jobbik és a Momentum szimpatizánsai részéről. Az eredményekből az olvasható ki ugyanis, hogy sokan már az első fordulóban őket választották. Míg viszonylag jól szerepeltek mind a Jobbik, mind a Momentum képviselő-jelöltjei az egyéni körzetekben, a két pártelnökről ugyanez nem mondható el.Sőt, a tavasz óta harsány kampányt folytató Jakab részéről kimondottan gyenge eredménynek számít a negyedik hely, hiszen nem sokan számítottak arra, hogy be sem jut a második fordulóba. Fekete-Győr András egyszámjegyű eredménye pedig nagyon-nagyon rossz, ahogy maga fogalmazott: "pocsék". Sok körzetben történhetett meg az, hogy

a Jobbik és a Momentum szimpatizánsai az egyéni képviselők listáján a pártjuk jelöltjére szavaztak, a miniszterelnök-jelöltek listáján viszont nem a saját pártjuk jelöltjére voksoltak, hanem "átszavaztak" Karácsonyra vagy Márki-Zayra.

Jakab Péter és Fekete-Győr András még nem nyilatkozott arról, hogy kit támogatnak a második fordulóban. Már ha egyáltalán fogják buzdítani a szimpatizánsaikat arra, hogy valamelyik jelöltre szavazzanak.És végül lássuk, hogyan szerepeltek az ellenzéki pártok a 106 egyéni körzetben, ahol arról döntöttek az előválasztók, hogy melyik képviselőjelölt mérkőzzön majd meg a Fidesz jelöltjével a jövő évi választáson. Az első helyen itt is a Demokratikus Koalíció (32 képviselő) áll, aztán a Jobbik (29), az MSZP (18), a Momentum (15), végül a Párbeszéd (7) és az LMP (5) következik. Az egyéni körzetekben nem szerveznek második fordulót.Nyitókép: Márki-Zay Péter, Dobrev Klára és Karácsony Gergely