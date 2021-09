Paul Janssen-díj a Covid-19-vakcinák „tudományos szuperhőseinek”: Karikó Katalinnak és Drew Weissmannak

Karikó Katalin és Drew Weissman, a Covid-19-vakcinák fejlesztésének "tudományos szuperhősei" kapták idén a Paul Janssen-díjat - közölte portálján a kitüntetést alapító Johnson & Johnson.



A két tudóst azért az alapvető munkáért jutalmazták, amely lehetővé tette a hírvivő RNS (mRNS) használatát a Covid-19 elleni vakcinák kifejlesztésében, valamint óriási lehetőségeket nyitott más betegségek jövendőbeli védőoltásainak és kezeléseinek kidolgozásához.Karikó Katalint, a BioNTech alelnökét és Drew Weissmant, a Pennsylvaniai Egyetem professzorát az egész világon elismert tudósokból álló független bizottság választotta a díj 2021-es nyerteséül.

2004-es alapítása óta 19 kutató kapta meg az elismerést, közülük öten kaptak Nobel-díjat.

A Johnson & Johnson acímmel élő internetes adásban jelentette be a nyerteseket a 20. század egyik legtehetségesebb és legszenvedélyesebb kutatója volt. Több mint 80 gyógyszer felfedezésében és kifejlesztésében játszott szerepet, ezzel életek millióit mentette meg. A gyógyszerek közül négy ma is szerepel az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének (WHO) alapvető gyógyszereket felsoroló listáján - írták a portálon.A Paul Janssen orvosbiológiai kutatási díjat a Johnson & Johnson amerikai multinacionális cég Janssen emlékére alapította. A díjjal 200 ezer dollár jár. Karikóék sorra kapják a rangos tudományos elismeréseket ; legutóbb szeptember 28-án került nyilvánosságra, hogy

Karikónak ítélték oda idén a Francia Tudományos Akadémia legnagyobb elismerését, a Grande Médaille-t

. Az akadémia honlapján olvasható méltatás szerint Karikó Katalin, a BioNTech alelnöke az 1990-es évek óta vezeti az mRNS-sel és annak terápiás felhasználásával kapcsolatos úttörő kutatásokat. Munkája kulcsfontosságú volt a Covid-19 elleni küzdelemben, az új oltási stratégiák kidolgozásában.Az elismerésről beszámoló Szegedi Tudományegyetem közleménye szerint a Grande Médaille elismerést 1997-ben alapította a Francia Tudományos Akadémia. Létrehozásakor az eredeti, 1802-es Lalande-díjat és a Benjamin Valz Alapítvány Díját, illetve további 122 alapítványi elismerést vontak össze.A Grande Médaille kitüntetést minden évben felváltva ítélik oda az akadémia különböző osztályai által lefedett tudományterületeken munkálkodó francia vagy külföldi tudósnak. A Francia Tudományos Akadémia legfőbb szempontja, hogy a Grande Médaille ahhoz a tudóshoz kerüljön,

aki döntő mértékben járult hozzá a tudomány fejlődéséhez, ráadásul felfedezésének eredetiségével és nemzetközi hatásával iskolát teremtett maga körül, így ösztönözve másokat is kutatómunkára

.(mti)