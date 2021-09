Nők ezrei vonultak utcára Latin-Amerikában, követelve az abortuszhoz való jogot

Nők ezrei vonultak az utcára Latin-Amerikában, hogy követeljék az abortuszhoz való jogot, amely a térség legtöbb országában tiltott gyakorlat, és amelyért nők százai ülnek jelenleg is börtönben - jelentette szerdán az AFP.



Mexikótól Salvadoron, Chilén és Kolumbián keresztül Peruig tünetnek, a demonstrálók többsége zöld sálat visel, mely az önkéntes terhességmegszakítás (VTP) legalizálásáért folytatott küzdelem jelképe. "Legális abortuszt most" és "A döntéshez való jog" feliratú molinókat lengettek.Salvadorban a jogszabályok minden körülmények között tiltják az abortuszt, és a büntetés akár nyolc évig terjedő börtönbüntetés is lehet. Jelenleg huszonhét nő van őrizetben az országban "emberölés" vádjával, miután sürgősségi nőgyógyászati ellátást próbáltak kérni. Válaszul Salvadorban nők százai nyújtottak be közösen egy törvényjavaslatot, amely bizonyos - meglehetősen szigorú - feltételek mellett lehetővé teszi az abortuszt.Mexikóban több tucat nő tüntetett néhány héttel azt követően, hogy a Legfelsőbb Bíróság alkotmányellenesnek nyilvánította az abortusz büntethetőségét. Felháborodásukat fejezték ki a nők elleni erőszak miatt: a hivatalos adatok szerint január és augusztus között 672 nőt öltek meg az országban.A La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres (Női Egészségért és Életért Kerekasztal) nevű csoport jelentése szerint 2005 óta mintegy 205 nőt ítéltek el abortusz miatt Kolumbiában. Kolumbiában az abortusz csak magzati rendellenesség, az anya életének veszélyeztetése vagy szexuális visszaélés esetén engedélyezett. Több száz nő gyűlt össze a Bogota-i parlament előtt, hogy megszorításoktól mentes abortuszt követeljenek."Az az állam, amely nem biztosítja az abortuszhoz való jogot, nőgyilkos állam" - volt olvasható a perui Limában az abortuszhoz való jogot követelő fiatal nők egy csoportjának tábláján. Ennek a kérdésnek a megvitatását Peru új baloldali elnöke,- aki szociális kérdésekben konzervatív - már a választási kampánya során elutasította.