A vulkánkitörés már 513 épületet semmisített meg La Palma szigetén

A Cumbre Vieja vulkán kitörése már 513 épületet semmisített meg és több mint 237 hektárnyi területet emésztett fel a Kanári-szigetekhez tartozó La Palma szigetén - közölte a spanyol EFE hírügynökség műholdas mérésekre hivatkozva hétfőn.



Az Európai Unió Kopernikusz elnevezésű Föld-megfigyelési programjából származó adatok szerint mintegy 19 kilométernyi útszakasz pusztult el, a vulkáni hamuval borított területek nagysága meghaladja az 1500 hektárt.A tűzhányó nyolc napja tört ki, a láva két irányba indult pusztító útjára. Hatezer embernek kellett elhagynia otthonát rövid idő alatt.Hétfőn reggel váratlanul abbamaradt az érzékelhető vulkáni tevékenység, helyszíni beszámolók szerint megszűnt a morajlás, nem lövellt ki láva, sem füst a kürtőből. Néhány órányi szünet után azonban ismét füstölni kezdett a vulkán., a spanyol geográfiai intézet kanári-szigeteki igazgatója sajtótájékoztatón számolt be a jelenségről, hangsúlyozva: az enyhülés nem jelenti azt, hogy nem kell újbóli kitörésre számítani.A lávafolyam hétfő délutánra kevesebb mint egy kilométerre megközelítette a partot, a szakemberek valószínűsítik, hogy eléri a tengert, de nem tudni mikor, mert a sebessége jelentősen lelassult.Elővigyázatosságból a sziget nyugati oldalán Tazacorte település több részén lakhelyelhagyási tilalmat rendeltek el, felszólítva az ott élőket, hogy tartsák zárva az ablakokat és az ajtókat is, mert a láva és a tengervíz találkozásakor veszélyes gázok szabadulnak fel.A sajtótájékoztatón elhangzott: jelenleg a levegő minősége megfelelő, de nem lehet kizárni, hogy 24 órán belül savas eső essen.A repülőtér ugyan vasárnap óta ismét üzemel, de egyedül a Binter légitársaság indított járatot. Hétfőn délután kiadott közleményükben viszont már arról tájékoztattak, hogy a megfelelő biztonsági feltételek hiányában ismét felfüggesztik a közlekedést.A 85 ezer lakosú La Palma szigetet továbbra is kizárólag vízi úton lehet megközelíteni, azonban a magánhajók forgalmát óvatosságból korlátozták.A spanyol kormány várhatóan keddi ülésén katasztrófa sújtotta övezetnek nyilvánítja az atlanti-óceáni szigetet, így számos pótlólagos forrást szabadíthatnak fel a segítségnyújtáshoz. (MTI)