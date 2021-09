Németország ma dönt arról, hogy ki lesz Angela Merkel utódja

Szövetségi parlamenti (Bundestag-) választást tartanak ma Németországban.



A négy ciklus után a politikából visszavonulókormánya az új Bundestag október 26-ra tervezett megalakulásáig marad hivatalban. Utána is működik majd, egészen az új kormány megalakulásáig, de már csak ügyvezető kormányként.A második világháború utáni 20. Bundestag megválasztására 60,4 millió állampolgár jogosult. Reggel 8 órától este 18 óráig szavazhatnak. A szavazóhelyiségekből távozók megkérdezésén alapuló felmérések (exit poll) közvetlenül az urnazárás után jelennek meg, a hivatalos előzetes végeredmény hétfőn várható.A koronavírus-járvány miatt valószínűleg minden korábbinál többen szavaznak levében, ami várhatóan torzítja az exit pollokat.A választást felvezető kampány főleg belpolitikai kérdésekről szólt, külpolitikai témák az afganisztáni helyzeten kívül ritkán kerültek szóba.A szavazás előtti utolsó felmérések alapján a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a Keresztényszociális Unió (CSU) 2005 óta megszakítás nélkül kormányzó szövetsége csak a második helyet éri el, támogatottsága történelmi mélypontra süllyed és akár ellenzékbe is szorulhat. A pártszövetség a 2017-es 32,9 százalék után a szavazatok 21-23 százalékát szerezheti meg.A legtöbb szavazatot várhatóan az eddigi koalíciós társ, a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) gyűjti össze, amely 23-25 százalékra számíthat a 2017-es - történelmi mélypontot jelentő - 20,5 százalék után.A harmadik erő a Zöldek pártja lehet, amely a 2017-es 8,9 százazlék nagyjából kétszeresére, 16-17 százalékra számíthat.A liberális Szabad Demokrata Párt (FDP) 11-13 százalékos eredményt érhet el a négy évvel korábbi 10,7 százalék után.A jobbközép CDU/CSU-tól jobbra álló Alternatíva Németországnak (AfD) 10-11 százalékon áll, 2017-ben újoncként 12,6 százalékot szerzett.A balközép SPD-től balra álló Die Linke (Baloldal) 6-7 százalékon áll, 2017-ben 9,2 százalékot szerzett.A közvélemény-kutatások alapján az eddigi kettő helyett három partnerre lehet szükség parlamenti többséggel rendelkező kormány megalakításához.A kampányban tett kijelentések alapján az eddigi kormánypártok nem kívánják a következő ciklust is együtt tölteni kormányon. Így SPD-CDU/CSU plusz egy partner, vagy CDU/CSU-SPD plusz egy partner összetételű kormány nem valószínű.Leginkább az SPD, a Zöldek és az FDP összefogása, a pártok színei (SPD: vörös, Zöldek: zöld, FDP:sárga) alapján közlekedésilámpa-koalíciónak nevezett kormányzati felállás tűnik valószínűnek.Azonban míg a Zöldek egyaránt nyitottak az SPD és a CDU/CSU felé, az FDP hagyományosan a CDU/CSU természetes szövetségese. Ezért elképzelhető, hogy ugyan az SPD gyűjti össze a legtöbb szavazatot, de mégis a CDU/CSU alakít majd kormányt, méghozzá a Zöldekkel és az FDP-vel.A pártok színei (CDU/CSU: fekete) alapján Jamaica-koalíciónak nevezett együttműködés legfőbb feltétele, hogy a CDU/CSU legfeljebb néhány százalékponttal maradjon le a szociáldemokraták mögött, mert a "királycsináló" szerepébe kerülő liberálisok nem emelnének a kancellári tisztségbe olyan politikust, aki egyértelműen a választás vesztese. A CDU/CSU-nak, illetve a pártszövetség kancellárjelöltjének,nek a felmérések alapján jó esélye van arra, hogy szorosan az SPD mögött végezzenek. (MTI)