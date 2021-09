Radikalizálódó vírustagadók: egy férfi meggyilkolt egy benzinkutast, amiért maszkviselésre szólította fel

Egyre erőszakosabban lépnek fel és még tovább radikalizálódhatnak az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) létének tagadói Németországban a rendőrség és az alkotmányvédelem szerint - írta a Berliner Morgenpost című lap szerdán egy gyilkossági üggyel kapcsolatban.



Egy 49 éves férfi a Rajna-vidék-Pfalz tartományi Idar-Obersteinben szombat este egy benzinkúton

lelőtte a töltőállomás 20 éves pénztárosát, amiért felhívta a figyelmét arra, hogy maszkot kell viselni

. Letartóztatása után azt mondta a rendőröknek, hogy ellenzi a koronavírus-járvány miatti intézkedéseket, amelyek nagyon megviselik, és ezt kifejezésre akarta juttatni.Korábban nem volt rendőrségi ügye. Egyelőre nem tudni, hogy honnan szerezte a fegyvert. Az viszont a benzinkút kameráinak felvételei alapján tudható, hogy a pénztárossal történt első szóváltás után távozott, majd másfél óra múlva visszatért, szabályosan felhelyezett az arcára egy egészségügyi maszkot, beállt a kassza előtti sorba, és amikor sorra került, lerántotta a maszkot és fejbe lőtte a fiatalembert, aki a helyszínen meghalt.Ennyire súlyos bűncselekmény még nem történt a koronavírus-járvánnyal összefüggésben Németországban, de tavaly óta érezhető a járvány megfékezését szolgáló intézkedéseket elutasító emberek radikalizálódása - mondta a Berliner Morgenpostnak, a rendvédelmi szervek legnagyobb munkavállalói érdekképviselete, a Rendőrségi Szakszervezet (GdP) elnöke.Főleg a korlátozásokat bíráló és a vírus létét vagy veszélyességét megkérdőjelező körök egyesülése, azaz a magukat másként gondolkodóknak nevezők (Querdenker) mozgalmának tüntetésein fordul elő erőszak. Ezeken a megmozdulásokon egyre több támadás éri a rendőröket és az újságírókat - mondta Jörg Radek.A szövetségi bűnügyi hivatal (BKA) egy kimutatása szerint tavaly 3559 politikai indíttatású bűncselekményt regisztráltak a koronavírus-járvánnyal összefüggésben. Idei összefoglaló adatok még nem kerültek nyilvánosságra, de az biztos, hogy a rendőrség mellett a belső elhárítás, a szövetségi alkotmányvédelmi hivatal (BfV) is az erőszak elharapódzásától tart. Ezt jelzi a BfV elnöke,egy szeptember elején tett nyilatkozata, miszerint a hatóságok "az erőszak felfelé tartó spiráljával" szembesülnek a vírustagadók körében.Ha a gyűlölködés és az uszítás még inkább felerősíti ezt a folyamatot, "nem zárnám ki, hogy az erőszak halálos kimenetelű is lehet" - mondta a nemzetbiztonsági szolgálat vezetője, akinek jóslata alig néhány hét alatt beigazolódott.Az Idar-Obersteinben történt eset az egész országot megrázta, mint ahogy a vasárnapi szövetségi parlamenti (Bundestag-) választásra készülő pártok vezetőit is. Az erőszaknak véget kell vetni, és mindazoknak, akik úgy vélik, hogy a SARS-CoV-2 nem létezik, fel kellene keresniük egy kórházi intenzív osztályt - nyilatkozott mások mellett, a Kereszténydemokrata Unió és a Keresztényszociális Unió (CSU) közös kancellárjelöltje."Nagyon megdöbbentő, hogy valakit azért öltek meg, mert meg akarta védeni magát és másokat. Együtt, társadalomként határozottan fel kell lépnünk a gyűlölet ellen" - írta a Twitteren a felmérésekben vezető Német Szociáldemokrata Párt (SPD) kancellárjelöltje, kalhh képe a Pixabay -en.