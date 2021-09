Angliában is elkezdődött a gyerekek beoltása és az idősek és betegek harmadik oltása

Megkezdődött hétfőn Angliában a 12-15 éves korosztály tagjainak beoltása az új típusú koronavírus ellen. A brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) ugyancsak elkezdte a hatáserősítő harmadik oltási adagok beadását, illetve az időpontfoglalási értesítések kiküldését az 50 éven felüli korcsoportba tartozóknak.



Az Egyesült Királyság egészében hozzávetőleg hárommillió iskoláskorú gyermek jogosult a koronavírus elleni oltásra. A héten Skóciában és Walesben, októbertől Észak-Írországban is elkezdik ennek a korosztálynak a beoltását.A gyerekek hétfőn elkezdődött oltási kampányának közvetlen előzményeként az Egyesült Királyság négy nemzetének tisztifőorvosai éppen egy hete közzétett közös állásfoglalásukban javasolták, hogy a 12-15 éves korosztály egészséges tagjai is megkapják a koronavírus elleni oltás legalább egy dózisát.angol,észak-írországi,skóciai éswalesi tisztifőorvos szakvéleménye szerint ha az iskoláskorú gyerekek jelentős hányadát beoltják, az valószínűleg csökkenti az olyan "terjedési események" kockázatát, amelyek a koronavírus-fertőzés helyi szintű fellángolását és így az oktatás fennakadását okozhatják az iskolákban.A tisztifőorvosok múlt heti ajánlása igen jelentős fordulat volt. A brit kormány mellett működő oltásügyi és immunizációs vegyesbizottság (JCVI) szeptember elején ugyanis még azt javasolta, hogy a 12-15 éves korosztály tagjai közül csak azokat lenne érdemes beoltani, akik meghatározott krónikus alapbetegségekkel küszködnek, és emiatt nagyobb a veszélye annak, hogy koronavírusfertőzés esetén súlyosan megbetegszenek.A JCVI szerint az egészséges 12-15 éves gyerekek esetében csekély a koronavírusfertőzésből kialakuló súlyos betegség kockázata, így ebben a korcsoportban a koronavírus elleni oltás tömeges alkalmazásának potenciális előnyei is csekélyek.Az Egyesült Királyság négy tisztifőorvosának múlt hétfői ajánlása ugyanakkor azt hangsúlyozta, hogy az iskolai oktatás fennakadásainak csökkentéséből eredő előnyök, amelyeket a gyerekek beoltásától lehet remélni, hozzáadódnak a JCVI által ebben a korosztályban egyéni szinten azonosított, potenciálisan csekély mértékű kedvező hatásokhoz, és összességében ez már biztosít olyan mértékű pótlólagos előnyt, amely indokolttá teszi e korcsoport általános beoltását.A tisztifőorvosok ajánlása alapján a 12-15 éves korosztály egészséges tagjainak egyelőre a Pfizer-BioNTech koronavírus-vakcina első adagját adják be.Hétfőn megkezdődött a koronavírus elleni oltások harmadik, hatáserősítő (booster) dózisainak beadása, illetve az erre szóló időpontfoglalási felhívások kiküldése is Nagy-Britanniában. A harmadik oltásra először az 50 éven felülieket hívják be, valamint azokat a fiatalabbakat, akiknek krónikus alapbetegségeik vannak. E két lakossági csoport létszáma hozzávetőleg 30 millió fő. A nagy-britanniai szabályozás szerint a harmadik oltási adagot legkorábban a második dózis beadása után hat hónappal kaphatják meg a jogosultak. Az oltásügyi bizottság ajánlása alapján harmadik dózisként az esetek zömében szintén a Pfizer-BioNTech vakcinát alkalmazzák.