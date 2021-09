Szlovákia: jóváhagyták a három magyar párt összeolvadását a kongresszusok

Jóváhagyták a Magyar Közösség Pártja (MKP) beolvadását az egységes felvidéki magyar pártba, a Szövetségbe a párt felvidéki kongresszusi küldöttjei Rimaszombatban vasárnap - közölte Forró Krisztián, az MKP elnöke újságírókkal a kongresszus szünetében.



"Ha ezen az úton továbbmegyünk, és tanulunk a múlt hibáiból, akkor sokkal erősebbé válhat a felvidéki magyarság" - jelentette ki Forró Krisztián. Hangsúlyozta: annak ellenére, hogy nagyon sok kísérlet volt az elmúlt időszakban a párt gáncsolására, a párt mégis a legerősebb formáció maradt, ennek köszönhetően a Szövetségben az MKP által vallott elvek tovább fognak élni.Az új párt belső erőviszonyait tekintve az MKP a Szövetség kongresszusában és más döntéshozó szerveiben 50 százalékos képviselettel rendelkezik majd. A Szövetség létrehozóinak megegyezése alapján az új párt elnökét az MKP adja, erre a tisztre az MKP kongresszusa Forró Krisztiánt, az MKP elnökét jelölte.A párt Országos Tanácsának elnökét a Most-Híd delegálja, az Összefogás pedig egy alelnököt ad majd. Az egységes felvidéki magyar pártnak három platformja lesz, az MKP részéről erre a tisztreet, a korábbi pártelnököt választották.A leendő platformelnök rámutatott: a három párt eltérő értékrend alapján működött az elmúlt időszakban, ugyanakkor - mint mondta - bízik a sikerben. "Minden mást kipróbáltunk már, és nem működött, ez az utolsó lehetőségünk a parlamenti képviselet megteremtésére" - szögezte le Berényi József.Az MKP kongresszusának kezdeténmagyarországi miniszterelnöki megbízott is üdvözölte a közgyűlés küldöttjeit. Beszédében kiemelte: az MKP mérföldkőhöz érkezett, olyan döntéshez, amelyet nem könnyű meghozni, mivel az nemcsak a párt életéről, hanem a közösség sorsáról, annak jövőjéről is szól."Ma kegyelmi pillanatot él a felvidéki magyarság, amit nem szabad elmulasztani, nem szabad visszaélni a választók bizalmával, azzal a hittel, hogy egy komoly politikai erő érdekképviseletet tud biztosítani" - hangsúlyozta a miniszterelnöki megbízott. Leszögezte: a létrejövő Szövetség nem cél, hanem kezdet, eszköz ahhoz, hogy sikeres magyarság élhessen a Felvidéken."A Szövetségnek állhatatosan kell kiállnia a magyarság ügyei mellett, nem szabad, hogy belső viták uralják el, a magyarságnak a Felvidéken éreznie kell, hogy egy erős, egységes politikai erő áll ki az érdekeikért" - mondta Szili Katalin az MTI-nek.Az egységes párt létrehozásáról szóló végső megegyezést márciusban jelentették be az új politikai szubjektumba beolvadó politikai erők vezetői. Ezt a megegyezést közel kétéves, az egyeztetések többszöri megakadásával jellemzett egységesítési folyamat előzte meg. A tavaszi megegyezést az új politikai szubjektum alapszabályáról folytatott egyeztetések, illetve az egybeolvadást lehetővé tévő párton belüli dokumentumok jóváhagyási folyamata követte. Ez utóbbit elsőként a múlt héten az Összefogás közgyűlése, majd most szombaton a Most-Híd zárta le. A leendő egységes felvidéki magyar párttá összeolvadó három párt legnagyobbika, az MKP vasárnap tette meg ugyanezt. A három párt elnökei a jövő hét folyamán írják alá az egybeolvadást megerősítő dokumentumokat, az egyesülés folyamata pedig október 2-án a Szövetség alakuló kongresszusával zárul le, ezt a tervek szerint Révkomáromban tartják majd.