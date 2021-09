Több mint 1200 panasz érkezett oltások miatt a magyar Alkotmánybíróságra

Az elmúlt időszakban nagy számban fordultak az indítványozók az Alkotmánybírósághoz a védettségi igazolványhoz fűződő jogosultságokkal, a természetes immunitás alapján kiállított, ellenanyaghoz kötött igazolvány kiállításának feltételeivel, valamint az egészségügyi dolgozók kötelező védőoltásával kapcsolatban – írja Magyarország Alkotmánybíróságának hivatalos oldala.



A legtöbb alkotmányjogi panaszt a védettségi igazolvány miatt kapták, ide 970 panasz érkezett, de a természetes immunitás alapján kiállított, ellenanyaghoz kötött igazolvány kiállításának feltételeivel 39-en, illetve az egészségügyi dolgozók kötelező védőoltásával kapcsolatban 220-an nem értettek egyet, ezért alkotmánybírósághoz fordultak – összegezte a HVG.hu.Hozzátették, a magyar alkotmánybíróság közlése szerint az egyes ügyekben beérkező típusindítványokat az ügyrend rendelkezésének megfelelően kezeli, azaz a különböző típusindítványok közül csak az elsőként beérkezett panaszok indítványozói kapnak tájékoztatást arról, hogy az indítványt nyilvántartásba vették, és az előadó alkotmánybíróhoz került. A HVG egy hete számolt be arról, hogy egy egészségügyi dolgozó megtámadta a koronavírus elleni védőoltás kötelező felvételét szabályozó kormányrendeletet az Alkotmánybíróságon. Ezzel kapcsolatban a Népszavának a testület kommunikációs vezetője azt mondta , hogy a lépésnek nincs halasztó hatálya.A téma nem csak Magyarországon, világszinten kérdéseket vet fel. Romániában például legutóbb az oltási igazolás Európai Uniós változata okozott nagy fejtörést, miután azt kötelezővé tennék. Az oltás kötelezővé tétele pedig az egészségügyi dolgozók, közalkalmazottak esetében nálunk is napirenden van, bár feltehetően a kormányválság miatt erre a témára érdemben (az USR PLUS kongresszusa) október 5. után térnek vissza.