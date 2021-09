Az új-zélandi őslakosok szeretnék országukat átnevezni Aotearoa-ra

Petíciót indított az őshonos lakosságot képviselő párt, hogy országuk nevét – Új-Zélandot – hivatalosan nevezzék át a maori névre, számolt be a The Guardian.



Az ország új neve a Aotearoa lenne, ami a maori nyelven annyit jelent, mint „a hosszú fehér felhő földje.” A Pati Maori párt képviselői,éskedden tartott sajtótájékoztatójukon kijelentették, hogy „Mi egy polinéz ország vagyunk – mi vagyunk az aotearoaiak.”Waititi meglátása szerint az Aotearoa elnevezés az országot egyesíteni fogja, nem megosztani – ahogy egyesek gondolják. „Mások megosztó eszközöket használnak, de ez egy inklúzíós eszköz, amit az őseink mindannyiunkra hagytak, akik ezen a földön együtt élnek” – jelentette ki.„Új-Zéland egy holland elnevezés, még maguk a hollandok is megváltoztatták az országuk nevét (szerk. megjegyz.: Hollandról Netherlands-ra), az istenit!”A párt képviselői azt is elmondták, szeretnék, ha öt év múlva a települések és helységnevek is visszakaphatnák az eredeti, gyarmatosítás előtti maori elnevezésüket, illetve a közoktatásba is bevezetnék a nyelvet. Mint ismertették a gyarmatosítás következtében az őshonos nyelvhasználók az utóbbi 90 évben 90 százalékról 20 százalékra esett vissza: annak ellenére, hogy az országban az angol és az új-zélandi jelnyelv mellett, már közel 50 éve a maori is hivatalos nyelvként van elismerve.Az országban a civil szféra mellett egyébként több politikus és állami intézmény is használja egy ideje az Aotearoa elnevezést, annak ellenére, hogy nem hivatalos. Az állam miniszterelnöke,ezzel kapcsolatban azt nyilatkozta, hogy nincs napirenden a hivatalos névváltoztatás, de meglátása szerint pozitívnak értékelhető, hogy egyre többen és egyre gyakrabban használják az Új-Zéland helyett az Aotearoa elnevezést. ( The Guardian , MTI via Telex