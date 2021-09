Az Európai Bizottság is rendelne a Pfizer 5-11 éveseknek készülő Pfizer-vakcinából

Heteken belül megindítja az 5-11 éves korosztályba tartozó gyermekek számára a Covid-19 ellen védő oltás engedélyeztetési eljárását a Pfizer-BioNTech, az Európai Gyógyszerügynökség jóváhagyása után után pedig az Európai Bizottság is rendelne az oltóanyagból.



Korábbanésa Der Spiegel című hírmagazinban közölt interjúban elmondta, hogy a következő hetekben világszerte, így Európában is benyújtják az öt-tizenegy éves korosztályon végzett vizsgálatok eredményeit és kérelmezik a vakcina engedélyezését erre a korcsoportra. Az adatok megfelelőek, és "minden a terv szerint halad" - húzták alá, hozzátéve, hogy a vállalat már össze is állította az engedélyeztetési dokumentációt, és az év vége felé a hat hónap és 5 év közötti korosztályon végzett vizsgálatok eredményei is meglesznekArra a kérdésre, hogy az amerikai Pfizer gyógyszeripari óriáscéggel folytatott fejlesztések révén akár már október közepén el lehet-e kezdeni az ötévesek oltását, kiemelték: a fejlesztők nem tudják befolyásolni, hogy a hatóságok megadják-e az engedélyt, és milyen gyorsan, és azt sem, hogy az oltási bizottságok tesznek-e majd ajánlást az új vakcina használatára. Ugyanakkor a gyártás előkészületei már elkezdődtek.Az oltóanyag ugyanaz, mint amelyet a 12 éven felülieknél használnak, de kisebb dózisú, így kevesebbet kell tölteni az ampullákba - fejtették ki.