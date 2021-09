Németországban kitilthatják az éttermekből és a rendezvényekről az oltatlanokat

Német hírportálok keddi összesítése szerint a 16 tartomány közül már nyolcban vezettek be, vagy terveznek bevezetni olyan szabályt, amelynek alapján az éttermek, színházak, szórakozóhelyek üzemeltetői vagy bármely közösségi rendezvény szervezői megtagadhatják a belépést az oltatlanoktól.



A szövetségi kormány és a tartományi kormányok megállapodása alapján augusztus végén országszerte bevezették az úgynevezett 3G-szabályt, amelynek elnevezését a "beoltott, gyógyult vagy tesztelt személyek" (geimpfte, genesene oder getestete Personen) kifejezésből képezték. A szabály előírja, hogy a teljes oltással rendelkezők és a fertőzésen igazoltan átesettek korlátozás nélkül vehetnek részt zárt térben tartott rendezvényeken, és kereshetnek fel egyebek mellett mozit és múzeumot, a többiek viszont csakis friss negatív teszttel.A negyedik hullám erősödése miatt azonban egyre több kormány ennél szigorúbb előírást alkalmaz vagy mérlegel. Így a 3G helyett az úgynevezett 2G-szabály terjed, amely szerint az oltatlanok még friss negatív teszttel sem tartózkodhatnak a fertőzésveszélyes környezetben, például fodrászatban vagy sportrendezvényen.A legtöbb tartományban a szabály alkalmazása nem kötelező, az adott intézmény, például egy szórakozóhely üzemeltetője önállóan döntheti el, hogy a 3G-, vagy a 2G-szabályt érvényesíti. A 2G-szabályt választók ugyan kénytelenek szigorúan ellenőrizni a vendégeket, de nagyobb szabadságot kínálhatnak nekik: az intézmény falain belül vagy az adott rendezvényen nem kell megkövetelniük a maszkviselést és a távolságtartást.

Elsőként, még augusztusban, Hamburgban vezették be választható megoldásként a 2G modellt. Időközben Berlinben, Hessenben és Alsó-Szászországban is alkalmazzák.

Rajna-vidék-Pfalzban lépcsőzetes megoldással kísérleteznek, a szabályokat a járványhelyzet alakulásához igazítják. A "2G+" elnevezésű rendszer lényege, hogy a teljes oltással rendelkezők és a gyógyultak bármikor mehetnek közösségbe, az oltatlanokat viszont automatikusan kitiltják minden fertőzésveszélyes helyről, ha az ellátórendszert vészesen megterhelő szintre emelkedik a Covid-19 miatt kórházba kerülők száma.Az oltakozást ösztönzi a szövetségi kormány és a tartományi kormányok másik közös döntése is, miszerint október 11-től megszüntetik a gyorsteszt-szolgáltatás ingyenességét az oltástól elzárkózóknak. Tervezik azt is, hogy nem pótolják többé közpénzből a kieső fizetést mindazok számára, akik azért kerülnek karanténba, mert nem rendelkeznek teljes oltással, holott az életkoruk és az egészségi állapotuk alapján beadathatták volna a vakcinát. Erről a szintén országosan egységesnek szánt szabályról a napokban egyeztetnek a szövetségi kormány és a tartományok szakpolitikai fórumán, az egészségügyi miniszterek konferenciáján.A 263 napja tartó oltási kampányban eddig 104,4 millió adag vakcinát adtak be Németországban. Legalább egy adagot a lakosság 66,6 százaléka - 55 378 969 ember - kapott, teljes oltással a lakosság 62,3 százaléka - 51 791 725 - ember rendelkezik.A Robert Koch közegészségügyi intézet (RKI) keddi adatai szerint az utóbbi 24 órában 6325 új fertőződést mutattak ki tesztekkel. Ez csökkenés az egy héttel korábbi 6345-höz képest. A Covid-19 egy nap alatt 68 beteg halálát okozta, a járvány halálos áldozatainak száma így 92 686-ra emelkedett.