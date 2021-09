Szlovákiai látogatás: Ferenc pápa elítélte a holokausztot, és az Isten nevében történő kegyetlenkedéseket

Ferenc pápa Szlovákiában elítélte azokat, akik Isten nevét használták fel a kegyetlenégeik elkövetésére más vallásúak, például a zsidók ellen -számol be az Euronews és a Vatican News a szentatya szlovákiai látogatásának részleteiről. A katolikus egyházfő “szégyennek” nevezte a holokauszt során több tízezer szlovákiai zsidó ember lemészárlását, és elítélte a második világháborúban tomboló gyűlöletet – illetve a máig tartó antiszemitizmust.



Hétfő délután Ferenc pápa a főbb egyházak vezetőivel is találkozott és meglátogatott egy holokauszt emlékművet, ahol történelmi gesztust tett."Itt, ezen a helyen Isten nevét meggyalázták" - mondta a pápa a Rybné téren lévő holokauszt-emlékmű előtt, ahol a kommunista időkben lebontottak egy zsinagógát.“Itt, a zsidó nép történelmén elmélkedve, amelyet a Maggasságosnak ez a tragikus megsértése jellemez, szégyenkezve valljuk be, milyen gyakran használták az ő kimondhatatlan nevét az embertelenség kimondhatatlan cselekedeteire. És hány elnyomó mondta azt, hogy velünk az Isten, holott pont ők voltak azok, akik nem voltak Istennel” - mondta Ferenc pápa.Ferenc pápa a zsidó közösséghez intézett beszédében felidézte a helyszín, azaz a pozsonyi Hal-tér jelentőségét a zsidóság számára. A tér gazdag történelmi múlttal rendelkezik, hiszen korábban itt állt az ismert hal-téri zsinagóga a Koronázási Templom mellett. A két épület is jelképezi a két vallásos közösség békés együttélését, amely az egységről tanúskodik.A második világháború során Isten nevét meggyalázták, hiszen a gyűlölet több, mint 100 ezer szlovák zsidó életét követelte, zsinagógájukat pedig lerombolták. Isten nevét meggyalázták, hiszen a képmására teremtett ember méltóságát szégyenítették meg. Ferenc pápa beszédében kitért arra, amikor a Magasságos nevét saját célok elérésére használják fel ahelyett, hogy tisztelet és szeretet övezné az embert. Szégyenkezve kell bevallanunk, hogy a Magasságos Isten nevét a történelem során hányszor használták fel embertelen bűnök elkövetéséhez – mondta a Szentatya.

Váljatok Isten képmásaivá, ebben segítsétek egymást!

A zsidó testvérek történelme a mi történelmünk és fájdalmaik a mi fájdalmaink is – mondta Ferenc pápa. Az emlékezés, az emlékezet sosem múlhat el. Beszédében arra buzdított, hogy az ember legyen Isten képmása, és ennek megvalósításában kell egymást segítenünk elutasítva az erőszak, az antiszemitizmus minden formáját.A Szentatya ezt követően a reményről szólt, amely a lerombolt zsinagóga helyén tovább él, hiszen a zsidó közösség ma is él. A zsidók a Hal-téren évente gyertyát gyújtanak, amely azt is kifejezi, hogy nem a rombolásé és a halálé az utolsó szó, hanem a megújulásé és az életé, az akaraté, amely a közeledésre és a barátságra hív.A pápa ezt követően a katolikus egyházzal folytatott párbeszédre tért ki, megköszönve azt a törekvést, amely a közeledésről, az egymás felé „megnyitott ajtókról” szól. A mai világnak nyitott ajtókra van szüksége. A Szentatya arra buzdított beszédében, hogy a zsidó közösség a békéről tegyen tanúságot Szlovákiában, a kelet és nyugat, észak és dél közötti találkozás földjén.A szlovák zsidó törvények 80. évfordulójára időzítve a pápa először kért bocsánatot a zsidó közösségtől. A holokauszt során 75 ezer zsidót deportáltak nagyban a keresztény egyház közreműködésével. Szlovákiában mára mindössze ötezer zsidó maradt.A 84 éves egyházfő vasárnap délután utazott Pozsonyba közvetlenül budapesti látogatása után. Menetrendje szerint három napot tölt Szlovákiában, szerdán sasvári ünnepi szentmisét tart, majd visszautazik Rómába.Címlapfotó forrása: Vatican News