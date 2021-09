EP: az azonos neműek házasságát és élettársi kapcsolatát el kellene ismerni az EU mindegyik tagországában

Az Uniónak fel kellene számolni az LMBTQI-embereket alapjogaik gyakorlásában gátló akadályokat – az Európai Parlament által elfogadott állásfoglalást a HVG nyomán ismertetjük, majd megnézzük, hogyan szavaztak a romániai EP-képviselők. Az igennel szavazók listája nagyon rövid, ennyit már elöljáróban elárulhatunk.



A képviselők 387 szavazattal, 161 ellenszavazat és 123 tartózkodás mellett fogadták el a javaslatot az Unióban élő LMBTQI-emberek jogaival összefüggésben. A dokumentum kiemeli , hogy ezeknek az európai polgároknak az Unió minden részén gyakorolni kell tudniuk jogaik teljes körét, ebbe a szabad mozgás jogát is beleértve. Ez azt jelenti, hogy

az egyik tagállamban megkötött házasságot vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot minden más tagállamban egységes módon kellene elismerni, és az azonos nemű házas- vagy élettársakat az eltérő nemű párokkal azonos módon kellene kezelni.

Az állásfoglalás hivatkozik az Európai Bíróság 2018-as ítéletére is, mely szerint a a szabad mozgáshoz való jogról szóló irányelvben a házas- és élettársakról szóló szabályok az azonos nemű párokra is vonatkoznak.

Felhívják a figyelmet, hogy például Romániában ezzel ellentétes gyakorlat van érvényben, ezzel szemben az Európai Bizottságnak jogi eszközökkel kellene fellépni.



Az állásfoglalás arra bíztatja a tagállamokat, hogy ismerjék el a gyermek jog szerinti szüleinek a születési anyakönyvi kivonatban feltüntetett felnőtteket. A képviselők szerint családegyesítés során a szivárványcsaládoknak ugyanolyan jogokat kell biztosítani, mint a heteroszexuális pároknak. A családokat az egész Unióban egységesen kellene kezelni ahhoz, hogy a tagállamok között mozgó családok gyermekei ne válhassanak hontalanná.A képviselők végül megjegyzik: Magyarországon és Lengyelországban hátrányos megkülönböztetés éri az LMBTQI-közösséget. A Parlament emiatt további uniós intézkedéseket (kötelezettségszegési eljárást, igazságszolgáltatási és költségvetési lépéseket) kér a két ország kormánya ellen.

Hogyan szavaztak a romániai európai parlamenti képviselők?

A név szerinti szavazás eredményei szerint a 387 "IGEN" szavazatból mindössze hat származik a román EP-képviselőktől. Mind a hat romániai törvényhozó, aki az állásfoglalás mellett szavazott, az USR PLUS európai parlamenti képviselője, a Renew Europe csoport tagja:Ami az ellenszavazatokat illeti, az európai szocialisták és demokraták csoportjának meglepetéssel kellett elkönyvelnie, hogy a progresszív S&D képviselőcsoportból, amely a szabadság, az egyenlőség, a szolidaritás, a sokszínűség és a méltányosság alapelvein alapuló, befogadó európai társadalom mellett száll síkra a romániai kollégák nem gondolkodnak hasonlóan. A nyolc PSD -képviselő:NEM-mel szavaztak.Bár az állásfoglalást az Európai Néppárt képviselőinek csoportja kezdeményezte, az ide tartozó romániai EP-képviselők nagy része is ellene szavazott: ketten a PMP -ből (és), hatan a PNL -ből (). Az RMDSZ is az Európai Néppárt tagja, a két magyar képviselő közülaz állásfoglalás ellenn szavazott,pedig tartózkodott. Az európai konzervatívok és reformisták képviselőcsoportjának tagja,európai parlamenti képviselő is ellene szavazott.A tartózkodók között Winkler mellett még három liberális EP-képviselőt kell megemlíteni (és) és kettőt az USR PLUS-ból (és).Három román EP-képviselő nem volt ott a szavazáskor:, a PNL-től,a Pro Romania részéről valaminta PSD-től.