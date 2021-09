Akár 20 év börtönt kaphat Elizabeth Holmes, „az évszázad csalója”

Hamarosan pont kerülhet az Elizabeth Holmes nevével fémjelzett, Theranos nevű cég ügyére, ami alapítása óta igyekszik magára terelni a szakértők és persze a sajtó figyelmét. Holmes azonban többek szerint megvezette a befektetőket, ezért tizenkét rendbeli csalás vádjában is bűnösnek mondta ki egy kaliforniai ügyészség. A hvg.hu a BBC alapján azt írja, ha Holmes bűnössége bizonyítást nyer, akár 20 évet is kaphat.



A Holmes által gründolt Theranos 2003 óta létezik, ekkor alapította azt a csalással vádolt nő. Holmes ekkor mindössze 19 éves volt, de már ekkor is óriási elképzelései voltak vele kapcsolatban. A vállalkozás ugyanis olyan technológia bevezetését ígérte – többek közt a befektetőknek is –, ami egyetlen vércseppből képes megállapítani, milyen betegségei vannak (ha vannak) a vizsgált személynek. A Theranos ehhez egy dobozméretű készüléket dolgozott ki, ám később egyre fokozódott a gyanú, hogy a termék mögötti ötlet valójában megvalósíthatatlan. Holmest ezt megelőzően többször a „következő Steve Jobsnak”, vagyis az Apple 2011-ben elhunyt alapítójának és vezetőjének nevezték.A vád szerint Holmes és, a nő élettársa és a cég korábbi vezetője hazudtak, hogy pénzt szerezzenek a vállalkozás működtetéséhez, ami érdekében még a tesztek eredményeit is meghamisították. Egy időben pedig azt híresztelték, hogy a technológia olyan sikeres, hogy azt a Pfizer és amerikai hadsereg is használja. A vád szerint a páros dúsgazdag befektetőket tévesztett meg az Edison nevű eszközzel, miközben tudták, hogy az nem felel meg az elvárásoknak. A bírósági iratok alapján a cég által átvert támogatók nagyjából 700 millió dollárt invesztáltak a technológiába, lényegében feleslegesen.