Húsz éve volt 9/11: az EU támogatja Washingtont, Románia szolidáris Amerikával, Magyarország megvédi Európát

Az Európai Unió intézményeinek vezetői a 2001. szeptember 11-én elkövetett terrortámadások 20. évfordulója alkalmából az unió támogatásáról biztosították szombaton az Egyesült Államokat a terrorizmus elleni küzdelmében, valamint a szabadságért vívott harcában.



, az Európai Bizottság elnöke a Twitteren közzétett üzenetében a terrortámadásban elhunytakra emlékezett és tiszteletét fejezte ki mindazoknak, akik életüket kockáztatták mások megmentéséért.“Még a legsötétebb, a megpróbáltatásokkal teli legnehezebb időkben is képes megmutatkozni az emberi természet legjobb oldala” – fogalmazott. Hozzátette: az Európai Unió kiáll az Egyesült Államok mellett a gyűlölet elleni küzdelmében, valamint a szabadság védelmében vívott harcában., az uniós tagországok vezetőit tömörítő Európai Tanács elnöke azt hangoztatta, hogy az Európai Unió az Egyesült Államok ésamerikai elnök mellett áll a terrorizmus és a szélsőségesség minden formája elleni küzdelmében., az Európai Parlament elnöke üzenetében azt hangsúlyozta, hogy 2001. szeptember 11. megváltoztatta a világ történetét, a nap nyitott seb marad az emberiség szívén. Húsz évvel később a terrorizmus elleni küzdelemnek nincs vége, mindig ébernek kell maradni – figyelmeztetett az EP elnöke.Az amerikai néppel való szolidaritásának adott hangotállamfő Twitter-bejegyzésében szombaton, a 2001 szeptember 11-ei terrortámadások huszadik évfordulóján:„2001 szeptember 11-e után 20 évvel az áldozatokkal, a túlélőkkel, a mentőkkel vagyunk gondolatban, és mindazokkal, akiknek az életére hatással volt ez a szörnyű gyűlöletcselekmény. Az emlékezésnek ezen a napján szolidaritásunkat fejezzük ki az amerikai néppel szemben, és ismételten hangot adunk elszántságunknak a terrorizmus leküzdésére” – olvasható az államfő angol nyelvű bejegyzésében.2001 szeptember 11-e brutális nyomot hagyott történelmünkben és emlékezetünkben – írta a Facebookra a NATO helyettes főtitkára,szombaton.„Kedd, 2001. szeptember 11. Egy nap, amely brutális nyomot hagyott történelmünkben és emlékezetünkben. Egy nap, amely túl van a felejtés reflexén. A szeptember 11-i támadás nem csak az Egyesült Államokat sújtotta, hanem mindenkit. A Szövetség minden sarkából, sőt, még azokon túlról is követelt áldozatokat” – olvasható Geoană bejegyzésében.A NATO helyettes főtitkára felidézi, hogy a húsz évvel ezelőtti terrortámadások után először történt meg, hogy a NATO-szövetségesek az 5. cikkelyre, a kölcsönös védelmi záradékra hivatkoztak, és ez a cselekvő szolidaritás, a szavakon túli politikai tettek kezdetét jelentette.„A 2001. szeptember 11. óta megtett út hosszú és nehéz volt, és hatalmas árat kellett fizetni érte, vérrel és méltósággal. Ma tisztelettel adózunk annak a több mint egymillió észak-amerikai, európai és számos más partnerországból származó katonának és civilnek, akik az elmúlt két évtizedben a hadszíntereken szolgáltak. Never again! #WeRemember” – zárja sorait Geoană.Magyarország miniszterelnöke nyilatkozatában kiemelte, hogy Magyarország megvédi Európa határait, és azért dolgoznak, hogy ne történhessen meg soha többé olyan, ami húsz évvel ezelőtt New Yorkban. Még mindig fájó szívvel emlékezünk a több ezer ártatlan áldozatra. 2001. szeptember 11-én bebizonyosodott, hogy a keresztény civilizáció békéjéért és biztonságáért nap mint nap meg kell küzdenünk - írta a miniszterelnök.meglátása szerint a 2015-ös európai migrációs válság a terrort is behozta Európába.Az al-Kaida nemzetközi terrorszervezet 19 terroristája 2001. szeptember 11-én eltérített négy kereskedelmi repülőgépet az Egyesült Államok területén. Kettőt közülük a New York-i Világkereskedelmi Központ (WTC) ikertornyaiba vezettek, egy repülőgép a védelmi minisztérium, a Pentagon arlingtoni épületébe csapódott. A negyedik eltérített gép, amelynek vélhetően egy másik washingtoni célpontot szemeltek ki (a Kongresszus épületét vagy a Fehér Házat), az utasok ellenállása miatt lezuhant a pennsylvaniai Shanksville-nél. A történelem legvéresebb merényletsorozatában csaknem háromezren vesztették életüket.Közöttük öt román állampolgár volt: