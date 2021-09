Változhatnak a brit utazási feltételek az oltottak számára

Szerdai brit médiaértesülések szerint a brit kormány hamarosan megszünteti a koronavírus ellen teljesen beoltott utazók számára a zöld és a sárga országbesorolásokat, és új rendszert léptet életbe.



A BBC által szerdán idézett kormányforrások szerint a tervezett új rendszer lényege valószínűleg az lesz, hogy a mindkét oltási dózissal beoltott utazók karanténkötelezettség nélkül beutazhatnak majd brit területre olyan országokból, amelyekben a nagy-britanniaihoz hasonlóan magas az oltottsági arány.A brit egészségügyi minisztérium szerda este közzétett legfrissebb adatai szerint a 16 éven felüli brit lakosság 80,3 százaléka mindkét oltási dózist megkapta.A brit kormány májusban léptette érvénybe a közlekedési lámpákéhoz hasonló színkódos rendszert, amely zöld, sárga és vörös kategóriák alapján határozza meg, hogy Angliába milyen feltételekkel lehet külföldről beutazni. Jórészt ugyanezt a rendszert követi az Egyesült Királyság másik három országa, Skócia, Wales és Észak-Írország is.A sárga kategóriás országokból - köztük Magyarországról - érkezőknek a korábbi szabályozás alapján tíz napot karanténban kellett tölteniük, indulásuk előtt egy, érkezésük után két koronavírustesztet kellett elvégezniük saját költségükön, akkor is, ha hazájukban mindkét oltási adagot megkapták.Augusztusban azonban a brit kormány az európai uniós és az amerikai állampolgárok esetében jelentősen enyhítette az előírásokat: a múlt hónap eleje óta az EU-ból és az Egyesült Államokból azok is karanténkötelezettség nélkül beutazhatnak Angliába, akik nem a brit oltási kampány keretében kapták meg a koronavírus elleni oltás két dózisát. Nekik az érkezés utáni második tesztet - ha az első negatív - már nem kell elvégeztetniük.Az augusztus eleje óta érvényes enyhítés azokra vonatkozik, akik az Európai Gyógyszerügynökség (EMA), illetve az Egyesült Államok szövetségi élelmiszer- és gyógyszerfelügyeleti hatósága (FDA) által jóváhagyott oltóanyagokban részesültek.A teljesen beoltott uniós és amerikai állampolgárok számára így a szerdai brit médiaértesülések forrásai által valószínűsített újabb módosítás - vagyis a sárga és a zöld járványkockázati kategóriák tervezett eltörlése - jelentősebb változást nem jelentene, csak akkor, ha a nagy-britanniai érkezés utáni tesztelési kötelezettség is megszűnne. A jelenlegi szabályozás szerint Románia zöld besorolású országnak számít, de mivel folyamatosan frissítik a listákat, érdemes innen előre tájékozódni A vörös kategória a BBC forrásai szerint megmaradna. Az e kategóriába sorolt országokból csak a brit és az ír állampolgárok, illetve a Nagy-Britanniában letelepedési engedéllyel élő külföldiek utazhatnak be Angliába, és érkezésük után a brit kormány által kijelölt, őrzött szállodák valamelyikében tíz napot elkülönítésben kell tölteniük, saját költségükön.címoldali kép: PxHere