Pegazus-botrány: idén tavasszal is megfigyeltek egy ellenzéki médiatulajdonost

Az elmúlt hónapokban több magyar újságíróról és kormánykritikus közéleti szereplőről derült ki, hogy 2018-ban és 2019-ben valakik célba vették a Pegazus nevű izraeli fejlesztésű kémfegyverrel. A Direkt36-nak azonban most már arról is vannak bizonyítékai, hogy az okostelefonok feltörésére alkalmas, katonai eszköznek számító szoftvert a közelmúltban is bevetették Magyarországon - számolt be a Telex.hu.



Idén tavasszal több alkalommal is feltörtéktelefonját, aki korábban az MSZP-ben politizált, most pedig az ellenzéket nyíltan támogató Ezalenyeg.hu nevű portált üzemelteti. Az újság a 2019-es önkormányzati választási kampány idején indult el, és erőteljes közösségi médiás jelenlétének köszönhetően fontos szerepet játszott az ellenzék sikereiben. Az azóta számos új vidéki változatot indító híroldal komolyan készül a 2022-es parlamenti választási kampányra is, és ezúttal is az ellenzéki pártokat tervezi támogatni.Páva készülékéről két szervezet – az Amnesty International nemzetközi jogvédő szervezet és a Citizen Lab nevű kanadai kutató labor – biztonsági szakértői is megállapították, hogy azt feltörték az NSO nevű izraeli cég által kifejlesztett Pegasusszal. A vizsgálatok adatai szerint idén március 16. és 24., valamint május 23. és 27. között volt jelen a kémszoftver a készüléken.