Megalakult az új afgán kormány, körözött terrorista is van a tagjai között

Megalakult az Afganisztánban hatalomra került tálibok átmeneti kormánya Hasszán Ahund molla ügyvivő miniszterelnök vezetésével - jelentette be kedden Zabihullah Mudzsáhid, a radikális iszlamisták szóvivője, aki szintén kapott kormányzati megbízást az új kabinetben. Az országot Afganisztáni Iszlám Emírségnek nyilvánították, és a tálibok rejtélyes fővezére, Mavlavi Hibatulla Ahunzada pedig emír lesz.



Az ideiglenes kabinetbe úgy tűnik - az előzetes híresztelésekkel ellentétben -, nem került be egyetlen mérsékelt afgán politikus sem, helyettük mind régi tálib vezetők töltik majd be az összes fontos tisztséget. Többen ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy bár hivatalosan átmenti kormány megalakulását jelentették be, de semmi utalást nem tettek arra, hogy választásokat terveznének tartani az országban. Az átmeneti jelzővel valószínűleg a tálib vezetés megpróbálja fenntartani a reményt a nem pastu iszlamista afgán állampolgárokban azzal kapcsolatosan, hogy majd egyszer ők is képviselve lesznek az új kormányban.A legfőbb politikai vezető tisztség Mavlavi Hibatulla Ahunzada tölti be emírként. Ahunzada 2016 óta vezeti a mozgalmat, miutánt, a szervezet korábbi vezetőjét megölte az Egyesült Államok egy dróncsapással. A ’90-es évek tálib vezetése alatt a saría-törvényszék vezetője volt. Korábban többen azt gondolták, hogy megmarad Afganisztán nem hivatalos vezetőjének, aki a háttérből irányítja majd a tálib mozgalmat. A miniszterelnöki tisztséget betöltő Hasszán Ahund a tálib mozgalom egyik eredeti alapítója (összesen négyen voltak) és az első tálib kormány külügyminisztere. Ahund szerepel az ENSZ feketelistáján, szankciók vannak ellene érvényben a tálib mozgalom élén végzett tevékenysége miatt.A kormányfő első helyettesének tisztségétmolla, a tálibok politikai bizottságának vezetője veszi át, aki szintén a mozgalom alapítója volt. Ő volt a tálibok katari főtárgyalója, és neki köszönhető az Egyesült Államok kivonulásához vezető dohai megállapodás is. Nyolc évet töltött egy pakisztáni börtönben, miután amerikai nyomásra 2010-ben letartóztatták. A második helyettes posztjárakerült. Ő az első tálib kormány idején oktatási miniszterhelyettes volt. Ebben az időben tiltották be a 10 évesnél idősebb lányok számára az oktatást. Korábban a kabuli egyetemen tanított. Mivel üzbég származású, elképzelhető, hogy a tálibok a kormányba emelésével próbálják teljesíteni azt az ígéretüket, hogy a más etnikai csoporthoz tartozó személyt is bevesznek a vezetésbe.pedig a belügyminiszteri posztot kapta. A nemzetközi sajtóban az ő kinevezése váltotta ki a legnagyobb visszhangot, ugyanis

ő vezeti a terrorszervezetként nyilvántartott Hakkáni-hálózat nevű csoportot, amely a tálibok pénzügyeit és katonai eszközeit igazgatja

, és diverzáns akciókat hajtott végre nemcsak Afganisztánban, hanem Pakisztánban is. Ő egyébként rajta van az FBI által körözött személyek listáján. A Hakkáni-hálózat tagjai más fontos tisztségeket is kaptak az új kormányban.lesz Afganisztán menekültügyekért felelős minisztere, neki ötmillió dolláros vérdíj van a fején.lett az új afgán kormány külügyminisztere, Sírpedig a helyettese.lett a tálib kormány törzsi- és határrendészeti minisztere, míglett a hírszerzési miniszter,kapta a kulturális és információs miniszteri tárcát, éspedig a védelmi miniszterhelyettes. Ők azért érdekesek, mert korábban voltak már az Egyesült Államok rettegett börtönében, a Guantánamói fogolytáborban is. 2014-ben engedték ki őket, amikor egy amerikai dezertőrt,t cseréltek ki a tálibokkal.A védelmi tárca éléremolla, a tálibok elhunyt társalapítója, Omár molla fia került. A feltételezések szerint alig több, mint 30 éves, és eddig is a mozgalom katonai hadműveleteinek a irányítója volt. 2016-ban Aktár Manszoúr halálát követően egyes fegyveresek már őt szerették volna a tálibok vezetőjének.Az afganisztáni tálibellenes erők azt kérik a nemzetközi közösségtől, hogy ne ismerje el a kedden bejelentett új kormányt. A legtovább kitartó pandzsíri ellenálló harcosok szerint az új kormány illegális. A BBC szerint szerdán nők tucatjai vonultak utcára Kabulban és Badakhshan tartományban, mondván, hogy nők nélküli kormányt nem fogadnak el.Az ideglenes kormány összetételét már az Egyesült Államok is bírálta. Az amerikai külügyminisztérium közleményében kijelentette, hogy aggasztják "egyes személyek kapcsolatai és bűnözőként való nyilvántartása".külügyminiszter 20 nyugati ország vezetőjével tart virtuális találkozót arról, hogy összehangolják a tálib kormánnyal való együttműködés feltételeit.