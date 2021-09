Erős földrengés volt Mexikóban

7-es erősségű földrengés rázta meg Mexikó délnyugati részét kedd este, legalább egy ember meghalt - írja a Reuters. A rengés epicentruma Acapulcótól 17,7 kilométerre északkeletre volt, egy tengerparti üdülőhely közelében.



A rengés következében fák dőltek ki, kőomlások voltak, több épület megrongálódott. Mivel több helyen villanyvezetékek is megrongálódtak, rengeteg háztartásban áramkimaradást is okozott a rengés, ami több szomszédos államot is érintett.Guerrero állam kormányzója,a helyi televíziónak azt nyilatkozta, hogy egyelőre egy biztos halálos áldozatról tudni, a férfit egy kidőlő pózna nyomta agyon.A Honolulu-i szökőárra figyelmeztető központ is riasztást adott ki a rengés után, az epicentrum körüli 300 kilométeres sugarú körben lehet cunamira számítani Mexikó partjainál.