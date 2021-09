Jogaikért tüntettek a nők Kabulban, a tálibok erőszakosan léptek fel ellenük

A tálib vezetés ellen tüntető nők azt üzenték a hatalmat átvevőknek, hogy ők már nem a kilencvenes évek asszonyai, akik eltűrték, hogy nem járhatnak iskolába és minden joguktól megfosztják őket.



Look to the footage:



What is happening with #women marches in #Kabul.



It seems civilian and political protest are not allow any more.



Taliban trying to stop women march which happening second day in row. #Afghanistan pic.twitter.com/vqa8QONLOj — Zaki Daryabi (@ZDaryabi) September 4, 2021

Under Taliban, hair salons & beauty shops in #Afghanistan can no longer show women photos.



BBC Video from Kabul today of shop owners painting over women photos after orders from Taliban: pic.twitter.com/1Hi8opZKoW — Joyce Karam (@Joyce_Karam) September 3, 2021

Az aktivisták az elnöki palotához közel gyűltek össze, egyebek között "Mi nem a kilencvenes évek asszonyai vagyunk" feliratú táblákat a magasba tartva, utalva ezzel a tálibok korábbi, 1996-tól 2001-ig tartó kormányázására, amely során a nőktől szinte minden jogot elvettek, például nem járhattak iskolába, és az utcára is csak férfirokon kíséretében léphettek ki.Videófelvételeken az látható, hogy tálib fegyveresek és nők egy csoportja hevesen összevitatkozott, a képsorokon pedig több nő erősen köhögött, vélhetően könnygáz miatt."Úgy tűnik, immár nem lehet politikai demonstrációkat tartani" - jegyezte megafgán újságíró Twitteren, aki szintén megosztott egy videót a tüntetésről.Kabulban a nők második napja vonulnak utcára, hogy jogaikért tüntessenek, és hogy egyenlőséget és demokráciát követeljenek.A tálibok korábban azt közölték, hogy tiszteletben fogják tartani a nők jogait, elemzők azonban felhívják a figyelmet arra, hogy Afganisztán új vezetői az iszlám szigorú, a nőkre nézve hátrányos értelmezését tartják a vallás egyedül autentikus tanainak. Sokatmondó az a videófelvétel is, amelyen az látszik, hogy a fodrászüzletek plakátjait lefestik, mert nem szabad nőket ábrázolniuk:, a radikálisok egyik magas rangú vezetője a héten a BBC-nek azt nyilatkozta, nem valószínű, hogy az új kormányban nők is vezető tisztségeket kapnak majd, bár hozzátette, hogy "meglesz az ő szerepük is".