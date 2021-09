A FIFA-hoz fordulnak a britek a magyar drukkerek rasszista viselkedése miatt

Csütörtök este világbajnoki selejtezőt tartottak a budapesti Puskás Arénában. A magyarok az angol válogatottal kerültek össze, akik 4:0-ás vereséget mértek rájuk - írja az Euronews.



A britek azonban mégsem maradéktalanul boldogok: a magyar drukkerek viselkedése ugyanis véleményük szerint kimerítette a rasszizmus fogalmát. Több nagy brit lap is arról ír, hogy helyszíni tudósítóik saját többször is hallották és látták, ahogy a magyar drukkerek a színesbőrű játékosokat heccelik majomhuhogással, bekiabálásokkal. A Sky news tudósítója szerint elsősorbanfelé irányult a majmozás, miután hozzá került a labda, deis megkapta a magáét - őt bemelegítés közben zavarták a magyar ultrák.

Sterlinget meg is dobták a kilátóról, amikor megszerezte első gólját.

A BBC szintén helyszínen lévő tudósítója ugyanerről számolt be: mint mondta, saját szemével látta ahogy Sterlinget megdobálták a nézők (ez jól látszott a közvetítésben is), amikor a gólját ünnepelte, majd a harmadik gól után a lelátóról petárdát dobtak a pályára és Bellinghamet is megdobták.A találkozó előtt az angol válogatott eddigi meccseihez hasonlóan féltérdre ereszkedett, amire hangos füttyszó volt a reakció a magyar szurkolóktól a telt házas mérkőzésen.Gareth Southgate angol szövetségi kapitány a meccs után azt nyilatkozta: a 18 éves Bellingham-nek "nem szabadna ezt a szenvedést elviselnie". Hozzátette: ő maga nem tapasztalt rasszista beszólásokat, és véleménye szerint nem minden magyar szurkoló volt érintett - de aki igen, azzal szemben nincs helye elnézésnek. Garreth-et egyébként interjúja közben jéggel dobálták meg. A britek a FIFÁ-hoz fordulnak az ügyben.brit miniszterelnök a twitteren üzent. Mint írta: "

Teljességgel elfogadhatatlan, hogy az angol válogatott játékosait rasszista támadások érték Magyarországon az elmúlt éjszaka

. Szorgalmazom, hogy a FIFA keményen lépjen fel az ilyen méltánytalan viselkedés felelősei ellen"A mérkőzés előtt a magyar csapat szövetségi kapitánya,kifejezetten kérte a szurkolókat, hogy kerüljék az ilyen magatartást. Az UEFA döntése értelmében a magyar válogatott a következő két meccsét eleve zárt kapuk mögött játsza az EB-n tapasztalt rasszista megnyilvánulások miatt.