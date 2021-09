Eddig 45 halálos áldozata van az Ida hurrikánnak. A vezetők dühösek a meteorológusokra

Komoly károkat okozva, és emberéleteket is követelve csapott le az Ida hurrikán az Egyesült Államokra. Eddig 45 halálos áldozatról számoltak be a híradások, ez a szám azonban valószínűleg nőni fog. Rengetegen maradtak otthon nélkül, és sokan arra panaszkodnak, hogy szó szerint nincs mit enniük. A katasztrófáért a hatóságok jórészt az időjósokat hibáztatják, akik szerintük "gúnyt űztek az időjárás-előrejelzésből".



Több államban küzdenek áradásokkal. A vihar Pennsylvaniát, Connecticutot, New Yorkot és más nagyvárosokat is súlyosan érintett. New Yorkban a rendőrség szerint 14 halálos áldozatot szedett a vihar és az özönvízszerű áradás. Sokan fulladtak meg pincelakásokban, ahová az árvíz betört.New Jersey államban a kormányzó bejelentette, hogy a halálos áldozatok száma náluk elérte a 23-at,amerikai elnök pedig arra figyelmeztet, hogy "történelmi beruházásokra" van szükség az éghajlati válság kezeléséhez. "Ez élet-halál kérdése. A pusztítás mindenütt jelen van. Korunk egyik legnagyobb kihívása előtt állunk, de biztos vagyok benne, hogy meg fogunk felelni neki" - mondta Joe Biden. Az államfő szerint

a példátlan áradások, az Ida hurrikán okozta pusztítás, valamint a Kaliforniában tomboló, megállíthatatlan erdőtüzek a szélsőséges éghajlatváltozás bizonyítékai.

A károk jó része miatt sokan hibáztatják a meteorológusokat, akik nem tudták megjósolni, mire számítsanak az emberek. A súlyos vádak pl.tól, New York polgármesterétől származnak, aki szerint "gúnyt űztek az időjárás-előrejelzésből".A polgármester azt mondta, hogy 7 és 15 centiméternyi esőre számítottak a teljes nap folyamán, azonban csakis a Central Parkban 3,15 centiméternyi eső esett egye óra leforgása alatt. "El kell kezdenünk kommunikálni az embereknek, hogy a dolgok minden helyzetben sokkal rosszabbak lesznek ezentúl" - mondta., New York kormányzója sem számított ilyen katasztrófára, miután megkapta az időjárás-előrejelzést. "Nem gondoltam volna, hogy tegnap este 20:50 és 21:50 között az égbolt szó szerint megnyílik, és a Niagarát New York utcáira hozza" - mondta.