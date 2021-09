Uniós biztos: Magyarországon és Lengyelországban nem javult a helyzet jogállamiság szempontjából

Magyarországon és Lengyelországban nem javult a helyzet jogállamiság szempontjából a legutolsó, tavaly szeptemberi jogállamisági jelentés óta - jelentette ki Didier Reynders jogérvényesülésért felelős uniós biztos az Európai Parlament állampolgári jogi, bel- és igazságügyi bizottságának (LIBE) szerdai ülésén.



A biztos kiemelte: Magyarországon és Lengyelországban továbbra is aggodalomra ad okot a bíróságok függetlenségének helyzete, és a magyar médiaszabadsággal, illetve a rendszerszintű korrupcióval is súlyos problémák vannak.Hozzátette: Magyarországgal szemben újabb kötelezettszegési eljárás indult nemrégiben, mivel a magyar kormány megszegte az EU Alapjogi Chartájában foglalt jogszabályokat, "amikor olyan tartalmakat tiltott be, amelyek a születéskor meghatározott nemtől eltérő ábrázolást, illetve homoszexualitást foglalnak magukban".Mint mondta, az új magyar törvény számos európai jogszabályt sért. Reynders ugyancsak az alapjogokat sértő esetként emlegette azt, hogy "Magyarországon nem jelenhetnek meg LMBTI (leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, interszex) témákat tartalmazó gyermek és mesekönyvek"."Ez a határozat sérti a szerzői jogokat, a hagyományos nemi szerepektől való eltérés jogát, a véleményszabadságot és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmát" - jelentette ki.A Magyarország és Lengyelország ellen folyamatban lévő 7-es cikk szerinti eljárással kapcsolatban kijelentette: nagyon fontos az uniós tagországok kormányait tömörítő Európai Tanács napirendjén tartani a témát, egészen addig, míg az aggodalomra okot adó tényezők fennállnak a két országban. Mint mondta, az eljárás hosszú időt vesz igénybe, amelynek során érvényesülniük kell a hatályban lévő jogszabályoknak.holland zöldpárti politikus, az uniós parlament képviselője felszólalásában csalódását fejezte ki, hogy immáron tíz éve nem történik semmilyen ellenlépés az Európai Bizottság és az Európai Tanács részéről a jogállamiság rendszerszintű megsértésre."Kényszeríteni kell ezt a két testületet, hogy álljanak végre ki a jogállamiság mellett. Amennyiben ez nem történik meg, az Európai Parlamentnek el kell gondolkoznia, milyen más eszközökkel tud fellépni az ügyben" - hangsúlyozta., az EP szocialista képviselője arról beszélt, hogy a "jóhiszemű" európai kormányok haladást tudnak elérni a jogállamiság terén, mert együttműködnek az Európai Bizottsággal."Ellenben a rosszhiszemű kormányok esetében, mint amilyen a magyar és a lengyel, nem történik semmi e téren, sőt a helyzet csak súlyosbodik" - jelentette ki.A német politikus szerint Magyarországon már aligha lehet demokráciáról beszélni. Véleménye szerint "még abban az esetben is, ha elveszti a vállasztásokat, a kormányzat által hozott törvények segítségével továbbra is képes lesz ellenőrzés alatt tartani az államot". (MTI)