Texasban betiltották az abortuszt a terhesség 6. hetét követően

Szerdán lépett hatályba az a törvény, mely megtiltja Texas államban az abortuszt a terhesség 6. hetének elteltével. Ilyen jellegű korlátozásra nem volt példa az Egyesült Államokban a művi vetélés 1973-as, szövetségi szintű engedélyezése óta.



Az abortusz jogáért küzdő csoportok szerint a művi vetélések 85-90%-át eddig a terhesség 6. hete után végezték el Texas államban, ezért úgy vélik, a törvény arra kényszerít majd számos klinikát, hogy bezárja kapuit.A Planned Parenthood nevű szervezet, illetve más, az abortusz jogáért, valamint a nők egészséghez való jogáért küzdő szervezetek, továbbá orvosok is júliusban megtámadták a törvényt az Austinban működő szövetségi bíróságon, arra hivatkozva, hogy a jogszabály sérti az abortuszhoz való alkotmányos jogot, azonban nem jártak sikerrel.A május 19-én meghozott törvény abból a szempontból is szokatlan, hogy lényegében a magánszemélyeknek is megadja a jogot, hogy éljenek a tiltás adta lehetőséggel.

Azaz bárki pert indíthat olyan személy ellen, aki "segíti vagy támogatja" az abortuszt a terhesség 6. hete után.



Aki megnyer egy ilyen pert, legalább 10.000 dollárt kaphat ezért.

Az abortuszhoz való jogért küzdők szerint a szóban forgó törvény bírósági perek százait eredményezheti, és komoly nehézséget okozhat a védelem biztosítása. (hotnews.com, hírszerk.)