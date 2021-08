Az afganisztáni beavatkozás szomorú mérlege. Több tízezer áldozat, káosz és menekülők tömegei

A képen látható Chris Donahue tábornok, a 82. légideszant hadosztály parancsnoka volt az utolsó amerikai katona, aki felszállt egy gépre és elhagyta Afganisztánt, miután a tálibok ismét átvették a hatalmat.



The last American soldier to leave Afghanistan: Maj. Gen. Chris Donahue, commanding general of the @82ndABNDiv, @18airbornecorps boards an @usairforce C-17 on August 30th, 2021, ending the U.S. mission in Kabul. pic.twitter.com/j5fPx4iv6a