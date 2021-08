Az amerikai elhárító rendszer rakétákat lőtt ki a kabuli reptér felé. Hogy ki volt a támadó, nem tudni

Több rakétát lőttek ki hétfő reggel a kabuli repülőtér felé: az amerikai rakétaelhárító rendszert aktiválódott. Azt viszont egyelőre nem tudni, hogy vannak-e áldozatok, vagy hogy ki támadta meg az afgán főváros repülőterét. Az incidens az ISIS egyik járművére vasárnap mért amerikai dróncsapást követően történt.



Smoke is seen billowing near Kabul airport after several rockets were heard flying over the Afghan capital by @AFP staff Monday morning, a day after the US said it had destroyed a potential car bomb with an air strike. pic.twitter.com/8AqwTa5H7I