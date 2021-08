Lecsapott Amerikára, Louisiana államra az Ida hurrikán

Lecsapott az Ida hurrikán Louisiana amerikai állam partjaira helyi idő szerint vasárnap délután. Az ötfokozatú Saffir-Simpson-skálán négyes erősségű hurrikán óránként több mint 240 kilométeres sebességű széllökésekkel érte el a déli állam partjait a Mexikói-öböl felől az amerikai hurrikánközpont (NHC) közlése szerint.



, Louisiana kormányzója vasárnapi sajtótájékoztatóján azt mondta: "Az Ida az egyik leghevesebb vihar, amely a modern időkben Louisianában ért partot." A kormányzó arra kérte a lakosokat, hogy maradjanak otthon, és legyenek türelemmel, mert a hatóságok nem tudják, milyen gyorsan tudnak válaszolni a segélyhívásokra. "Fel kell készülniük arra, hogy a vihar elvonulta után még legalább 72 óráig otthonukban maradnak segítség nélkül. Mindent megteszünk azért, hogy ennél előbb odaérjünk, ehhez minden lehetséges erőforrás rendelkezésre áll" - tette hozzá.A kormányzó arról is beszámolt, hogy a Nemzeti Gárda 4900 tagját riasztották, valamint 195 vízi mentő jármű, 73 hajó és 34 helikopter is a rendelkezésükre áll, amelyekkel segíteni tudnak a lakosoknak.Az egyesült államokbeli áramszünetek nyomon követésére létrehozott PowerOutage.us című honlap adatai szerint Louisiana államban helyi idő szerint délután három órakor már 285 000 fogyasztónál nem volt áram.elnök vasárnap délután felszólította a lakosokat, hogy hallgassanak a hatóságok szavára, és maradjanak biztonságos helyen mindaddig, amíg az Ida hurrikán el nem vonul. Biden a szövetségi katasztrófavédelmi hivatal (FEMA) fővárosi központjában elmondott beszédében valószínűnek nevezte, hogy a hurrikán pusztítása óriási lesz. Ígéretet tett arra, hogy előteremtik az összes szükséges eszközt a mentéshez és a helyreállításhoz, amelyek azonban néhány helyen hetekig is eltarthatnak.A Business Insider című amerikai hírportál beszámolója szerint a négyes fokozatú Ida csaknem egymillió házat fenyeget Louisiana, Alabama és Mississippi államok part menti területein, ezek akár meg is semmisülhetnek. A várható károkról a kaliforniai székhelyű CoreLogic elemző vállalat készített összesítést. Becslésük szerint a hurrikán okozta károk meghaladják majd a 220 milliárd dollárt.Az Ida az idei hurrikánidény kilencedik trópusi vihara, és a negyedik, amely hurrikánná erősödött.Tizenhat éve ugyanezen az augusztusi napon érte el az Egyesült Államok délkeleti részét a hármas erősségű Katrina hurrikán, amelynek következtében több mint 1800 ember vesztette életét. Az akkori vihar a legjelentősebb károkat New Orleansban okozta, miután a védgátrendszer hiányosságai miatt a város területének nyolcvan százaléka víz alá került. A Katrina volt az egyik legpusztítóbb feljegyzett hurrikán az Egyesült Államok történetében. A katasztrófa okozta károkat több mint 108 milliárd dollárra becsülték. (MTI)(képünk illusztráció)