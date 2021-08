Öngyilkos merénylőket lőttek ki katonai drónnal az amerikaiak Kabulban

Rakéta csapódott egy házba a kabuli reptér közelében, egy gyerek meghalt, írja az AP hírügynökség nyomán a Telex. Egyelőre nem tudni, hogy ki a felelős a támadásért, ugyanakkor azt tudni lehet, hogy militánsok lőttek ki rakétákat a múltban.



Az alábbi, Twitteren terjedő videó a becsapódás után készült: The New York Times közben arról ír, hogy katonai drónnal robbantott fel egy öngyilkos merénylőkkel teli járművet vasárnap Kabulban az Egyesült Államok hadereje. Az amerikaiak néhány órával azután csaptak le, hogyelnök arról nyilatkzott : nagyon valószínű egy újabb terrortámadás az afgán főváros repülőtere ellen., az amerikai központi parancsnokság szóvivője az esettel kapcsolatban azt mondta, próbálják megállapítani, hogy a robbantás követelt-e polgári áldozatokat, de megjegyezte, hogy erre egyelőre nincs bizonyíték. A tisztviselő szerint biztosak abban, hogy sikeresen elérték a célt. „A járműből származó másodlagos robbanások jelentős mennyiségű robbanóanyag jelenlétére utaltak.”, az Egyesült Államok nemzetbiztonsági tanácsadója közölte, az elnök nem kíván háborút indítani Afganisztán ellen, de továbbra is terveznek csapásokat annak érdekében, hogy megakadályozzák az esetleges újabb merényleteket.Arról is beszélt, hogy komolyan veszik az egyesült államokbeli támadások lehetséges veszélyét, de a hírszerzés szerint az érintett afganisztáni terrorista csoportok nem rendelkeznek fejlett külső tervezési képességekkel. „De természetesen fejlesztheti őket” – tette hozzá. Csütörtökön két öngyilkos merénylő is robbantott a még az amerikaiak által ellenőrzött repülőtéren. A támadásokban 13 amerikai katona és körülbelül 170 civil életét vesztette. A csütörtöki robbantásos merényleteket az ISIS-K-ként emlegetett terrorszervezet, az Iszlám Állam afganisztáni „leányvállalata” vállalta magára - írja a HVG.Az Egyesült Államok külügyminisztere,vasárnap azt közölte, hogy még 300 amerikai állampolgár igyekszik elhagyni Afganisztánt. A tálibok hatalomátvétele óta több mint 114 ezer embert menekítettek ki az országból, köztük 5500 amerikait – mondta Blinken.