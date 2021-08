Vesztegetés miatt bűnösnek találták az osztrák szélsőjobboldal volt vezérét

Vesztegetés miatt bűnösnek találta és felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte egy bécsi bíróság pénteken Heinz-Christian Strache volt osztrák alkancellárt, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) korábbi elnökét. és ismerősét, Walter Grubmüller magánklinika-tulajdonost.



A perben szintén vesztegetés miatt bűnösnek találták Strache ismerősét, Walter Grubmüller magánklinika-tulajdonost is. Strachét 15 hónapig tartó felfüggesztett, Grubmüllert pedig egy év, szintén felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték. Az ítéletek még nem jogerősek.A volt alkancellárt a jó ismerőse, Walter Grubmüller magánklinikáját érintő jogszabálymódosítás ügyében vádolták azzal, hogy megvesztegették a jogszabály-módosítás érdekében. Ezzel egyidejűleg Grubmüller ellen is vádat emeltek vesztegetés miatt.Grubmüller 2016-ban és 2017-ben 12 ezer eurót adományozott az Osztrák Szabadságpártnak (FPÖ), amelynek elnöke akkor Heinz-Christian Strache volt.Strache sajtóhírek szerint már a 2017-es néppárti és szabadságpárti koalíciós tárgyalásokkor is támogatta, hogy Grubmüller klinikáját felvegyék a magánkórházakat támogató állami finanszírozási alapok listájára. Ez 2018-ban meg is történt, a klinika bekerült a kedvezményezettek körébe, és ezáltal közvetlenül a társadalombiztosításon keresztül tudott szolgáltatásokat elszámolni. A szóban forgó törvénymódosítás a vádirat szerint azért léphetett hatályba, mert Grubmüller 12 ezer eurót adományozott az FPÖ-nek.A vádat mind Strache, mind Grubmüller visszautasította.bírónő a július 6-a óta tartó tárgyalássorozaton elhangzott tanúvallomások, közvetett és közvetlen bizonyítékok értékelése után döntött a vádlottak bűnössége mellett. Indoklásában egyebek mellett elmondta, hogy Strache régóta tudott a barátja magánklinikáját érintő "igazságtalanságról" - tudniillik, hogy a klinika nem szerepel a magánkórházakat támogató állami finanszírozási alapok listáján -, mégis csak az adományozás után "aktivizálta magát". Hozzátette, "a történések kronológiája egyértelműen bizonyítja a megvesztegetés tényét".Heinz-Christian Strache az ítélet kihirdetése után újságíróknak kijelentette: igazságtalan és téves ítélet született, mivel véleménye szerint egyrészt a pártnak adományozott összegek soha nem őt gazdagították, másrészt a bíróság figyelmen kívül hagyta, hogy ő személyes meggyőződésből járt el a vitatott ügyben, és nem azért, mert megvesztegették volna. Ügyvédje, Johann Pauer hozzátette, benyújtják a fellebbezést a legfelsőbb bírósághoz.