A sztálini terror több ezer áldozatának sírját találták meg Ukrajnában

A Sztálin-kori legnagyobb vérengzés tömegsírját találhatták meg ukrán történészek, a 28 sírban 5 és 8000 közötti áldozat maradványai vannak eltemetve Odessza város közelében.



A tömegsírok valamikor az 1930-as években keletkezhettek, most egy repülőtérkiterjesztés munkálatai következtében kerültek felszínre.A Sztálin-korszakban a történészek szerint több százezer polgárt mészároltak le a mai Ukrajna területén. Szakértők szerint valószínű, hogy a szovjet titkosrendőrség végzett a most megtalált áldozatokkal valamikor az 1930-as évek végén.Az Ukrinform azt írja, 1938 és 1941 között mintegy 8600 embert végeztek ki Odessza környékén. Egyelőre nem tudni, pontosan hányan vannak eltemetve a most felfedezett sírokban, de úgy tűnik, ez a legnagyobb tömegsír, amit valaha Ukrajna területén eddig találtak.Címoldali kép: j99news.com