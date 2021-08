Pizzafutárként dolgozik Németországban a volt afgán kommunikációs miniszter

Sayed Sadaat nem is olyan régen még Afganisztán kommunikációs minisztere volt, 2020 óta azonban Németországban él, nemrég pedig biciklis futárként kezdett dolgozni Lipcsében.



Azt mondja, sok afgán kritizálta azért, amilyen munkát választott, de őt nem érdekli mások véleménye, és egyáltalán nem zavarja, hogy ezt dolgozza. "Remélem a többi politikus is követi a példát, és mer közösségben dolgozni, nem fognak elbújni" - mondja.Sadaat, aki 2018 és 2020 között vezette otthon a tárcát, azt is írta, hogy hiába van informatikus diplomája, mivel nem tud németül, nem nagyon válogathat a munkák között.„Isten arra teremtette az embert, hogy dolgozzon és imádkozzon, szóval dolgoznunk kell, hogy előre lépjünk” -írta.Jelenleg azt reméli, a családja még otthon levő tagjai és a barátai ki tudnak menekülni az országból, mielőtt a tálibok le nem zárnák a lehetőségeket. (via reuters