A tálibok betiltják a zenét

A tálibok be fogják tiltani a nyílt tereken a zenét - mondta el Zabihullah Mujahid szóvivő a New York Timesnak adott interjúban.



"A zene tilos az iszlám szerint" - mondta, hozzátéve, reméli, hogy az embereket szép szóval rá lehet venni a zenehallgatás megszüntetésére, és nem kell büntetésekhez folyamodniuk.A tálib rezsim alatt a '90-es években is tilos volt a zenehallgatás és a filmnézés is, akkoriban nagyon szigorúan büntették azt, akit rajtakaptak. A zenei szcéna fel is lendült, miután a tálibokat eltávolította a hatalomból az amerikai hadsereg. az elmúlt tíz évben lehetett szervezni koncerteket, fesztiválokat, sőt, az Afgán Nemzeti Zenei Intézet még egy női kórust is létrehozott, amely számos koncertet adott mind otthon, mind külföldön.Mujahid az interjúban arról is beszélt, hogy megalapozatlanok a nők biztonsága miatti aggodalmak, elmondta, hogy a nőktől nem lesz elvárt, hogy mindig otthon maradjanak, és eltakarják az arcukat az utcán, sőt, férfi kísérő is csak akkor kell kötelezően, ha egy nő három napnál hosszabban utazik valahova."Ha iskolába, irodába, egyetemre, kórházba mennek, nem kell legyen kísérőjük" - mondta a szóvivő. Arról is beszélt, hogy azon afganisztániak, akik el akarják hagyni az országot, ezt szabadon megtehetik.Mujahid szerint a tálibok jó viszonyt szeretnének fenntartani a nemzetközi közösséggel, ezért szeretnének együttműködni a terrorizmus és drogcsempészet elleni harcban és a nyugatra tartó menekülthullámot is szeretnék megelőzni.