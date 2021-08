Olaszország már háromezernél is több afgán menekültet fogadott be

Többségében gyerekek és nők vannak a Kabul és Róma közötti légi folyosón érkező több mint háromezer afgán között, akiknek befogadása továbbra is megosztja Olaszországban a kormánypártokat, olyannyira, hogy a jobboldal a belügyminiszter lemondását követeli - írta az olasz sajtó kedden.



Az Aquila, vagyis Sas nevű művelet keretében az olasz haderő repülőgépei júniustól több mint 3350 személyt evakuáltak Afganisztánból több útvonalon keresztül. Közöttük 3290 volt afgán, több mint felük nő és gyerek, az esetek nagy részében a menekülők családtagjai.Az összfegyvernemi operatív parancsnokság (COVI) adatai szerint az utóbbi tíz napban érkeztek a legtöbben, több mint kétezren. További 1300 személy a kabuli repülőtér övezetében várakozik az Olaszországba való indulásra.külügyminiszter korábban 2500 afgán befogadásáról beszélt.Az afganisztáni fejleményekről és a menekültek érkezéséről egyeztetettminiszterelnök a jobboldali kormánypárt Liga vezetőjével,vel a G7 csoport tagállamai vezetőinek keddi megbeszélése előtt, amelyen Olaszország is részt vesz.A felmérésekben a jelenlegi legnagyobb kormányerőt képviselő Liga vezetője, Matteo Salvini állásfoglalása szerint az olaszokkal együttműködő afgánokat segíteni kell, de elvetette a menekültek tömeges befogadását. Hangsúlyozta, hogy év eleje óta már 40 ezer bevándorló kötött ki az olaszországi partokon. A belügyminisztérium pontos adatai szerint számuk meghaladja a 35 ezret.Matteo Salvini úgy látja, a belügyminiszter,"nem teszi a dolgát, és Olaszországot menekülttáborrá változtatja". A párt a belügyminiszter azonnali parlamenti beszámolóját szorgalmazta. Az ellenzéki Olasz Testvérek (FdI) jobboldali erő bejelentette, bizalmatlansági indítvány benyújtására készül a belügyi tárcavezetővel szemben.A Libero jobboldali napilap keddi címe szerint miközben "az Európai Unió bezárja az ajtót az afgánok előtt, Olaszországban szünet nélküli az illegális migránsok érkezése".Más elemzések kiemelik, hogy az afgánok befogadása növelheti az ellentéteket a római kormánypártok között, amelyeket a migráció kérdése eddig is megosztott. A baloldali Demokrata Párt (PD) nem szab korlátot sem a tengeren érkezők befogadásában, sem az afgán menekültek esetében - írták. A Corriere della Sera napilap a migráció kérdését központinak nevezte az október eleji polgármesterválasztást és a jövő év eleji államfőválasztást megelőző kampányidőszakban.Címoldali kép: az olasz parlament épülete, Marco Verch Professional via flickr commons