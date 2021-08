Afganisztánban fegyveresek elraboltak egy ukrán utasszállító repülőgépet

Fegyveresek kaparintották meg a napokban Afganisztánban az egyik ukrán evakuációs repülőgépet - mondta el Jevhenyij Jenyin ukrán külügyminiszter-helyettes kedden egy rádióműsorban.



"A repülőgépünket más emberek foglalták el vasárnap. Fegyveresek voltak, lőfegyverek is voltak náluk. A gépünket ellopták, kedden ismeretlen utascsoporttal a fedélzetén elrepültek Iránba" - fejtette ki a tisztségviselő.További részleteket az incidensről nem ismertetett.Szavai szerint a gép azért volt Afganisztánban, hogy további ukrán állampolgárokat menekítsen ki a tálibok uralma alá került országból. Elmondta még azt is, hogy eddig három, ukránok evakuálására tett kísérlet hiúsult meg, mert az érintettek egyszerűen nem tudtak eljutni a repülőtérre.Az UNIAN hírügynökség azt írta, hogy mintegy ötven ukrán állampolgár maradt még Kabulban.Ukrajna két különgépe érkezett meg eddig Kabulból Kijevbe, a fedélzetén Afganisztánból kimenekített emberekkel. Múlt vasárnap szállt le az ukrán fővárosban a második 83 emberrel, akik közül 31 volt ukrán, a többiek más állampolgárságúak. Kimenekítették a Wall Street Journal című amerikai lap és a Szabadság Rádió újságíróit, valamint 12 ukrán katonát, akik egy Kabul melletti támaszponton rekedtek. Ezt megelőzően az első gép augusztus 16-án érkezett meg az afgán fővárosból Kijevbe, a fedélzetén 79 fővel. A kimenekítettek között voltak ukránok, fehéroroszok, tádzsikok, horvátok, és hollandok, többségük viszont afgán állampolgár volt. Az afgánok közül kilencen menedéket kértek Ukrajnában, egy részük pedig továbbrepült a világ más városaiba, főként Isztambulba, Párizsba és Szófiába.Ukrajna az első géppel menekítette ki Kabulbólafgán filmrendezőt és forgatókönyvírót.Címoldali kép: Masoud Akbari via Wikimedia Commons