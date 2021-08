Elképesztő jelenetek Kabulban: az afgán szülők a kerítésen át nyújtják gyerekeiket a külföldi katonáknak

Egy betonfal és a drótkerítés választja el a menekülő afgánok ezreit a nyugati haderők katonáiktól. Több felvétel is készült, ahogy az egyre bezsúfolódó tömeg kétségbeesetten kéri a nyugati katonák segítségét, sokan a gyerekeket adják előre, hogy legalább őket menteni tudják a tálibok elől - írta a Hotnews, több külföldi médiaorgánumra hivatkozva.



Soldiers from every nation assisting at Kabul Airport,#Afghanistan are dealing with unprecedented scenes and are going out of their way to help everyone they can, but especially children. pic.twitter.com/sXc3kQgKRj