Engedett Brüsszelnek a lengyel kormány: megszüntetik a bírók fegyelmi kamaráját

Lengyelország hétfőn válaszolt az Európai Bizottságnak (EB), miután az Európai Unió Bírósága (EUB) július közepén kihirdetett ítéletében úgy foglalt állást: a bírói jogsértések kiküszöbölésére létrehozott lengyel fegyelmi kamara nem egyeztethető össze az uniós joggal . A EUB elrendelte a kamara működésének felfüggesztését is, az EB pedig szankciókat helyezett kilátásba, amennyiben Varsó nem hajtaná végre az ítéletet. A lengyel válaszra augusztus 16-ig adtak határidőt.miniszterelnök által jegyzett, kedden ismertetett levélben arról tájékoztatták az EB-t, hogy a varsói legfelsőbb bíróság elnöke,augusztus elején korlátozta a fegyelmi kamara működését, a bírák új fegyelmi ügyeit az új szabályozás kidolgozásáig nem vizsgálják, a régiek intézéséről pedig Manowska rendelkezik.Aláhúzták egyúttal a válaszlevélben, hogy maga a kormány nem függesztheti fel a kamarát, valamint az általa hozott döntések végrehajtását sem anélkül, hogy a bírósági függetlenséget sértse.Leszögezték továbbá: a bírókra vonatkozó fegyelmi rendszer alacsony hatékonysága évek óta problémát okoz a lengyel igazságügyben, a társadalmi bizalom a bírósági rendszer iránt ennek következtében is alacsony. Ezért folytatni kell az igazságügyi reformokat, a fegyelmi kamara jelenlegi formájának megszüntetését is magában foglaló újabb reformszakaszt a következő hónapokban indítják el.A levélben utaltak az utóbbi 16 évben hozott lengyel alkotmánybírósági ítéletekre, valamint más uniós tagállamok alkotmánybírósági döntéseire is, amelyek értelmében a nemzeti alkotmányoknak elsőbbségük van az uniós jog előtt.Felidézték a levélben konkrétan a július 14-én hozott lengyel alkotmánybírósági ítéletét is, amely kimondta: nincs összhangban a lengyel alaptörvénnyel az uniós alapszerződés azon előírása, amely a bírósági rendszer témájában előzetes intézkedések elrendelésére hatalmazza fel az EUB-t. Varsó ennek alapján szombaton az EUB azon előzetes intézkedésének visszavonását kérte, amely a fegyelmi kamara felfüggesztését rendelte el.A kamara átalakítását augusztus elején már kilátásba helyezteminiszterelnök-helyettes, a lengyel kormánykoalíciót vezető Jog és Igazságosság (PiS) párt elnöke.Fo